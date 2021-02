Seria kolizji na S8 pod Wyszkowem. Karetka wpadła w pojazd służby drogowej

Trudne warunki drogowe od rana dają się we znaki kierowcom podróżującym trasą S8 w okolicy Wyszkowa. Policja interweniowała tam kilkukrotnie. Trzy auta wpadły na bariery energochłonne, a jedna osoba została ranna. Po południu doszło też do kolizji z udziałem karetki jadącej na sygnale. Jej kierowca wpadł w poślizg i uderzył w pojazd służby drogowej.

W południe w rejonie węzła Lucynów na trasie S8 doszło do kolizji z udziałem bmw, które uderzyło w bariery energochłonne na jezdni w kierunku Warszawy. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że auto wpadło w poślizg. W krótkim czasie policja otrzymała zgłoszenie o kolejnym zdarzeniu w tym rejonie. - Karetka jadąca w kierunku Białegostoku, będąc na lewym pasie jezdni i mijając miejsce zdarzenia drogowego z udziałem bmw, wpadła w poślizg i uderzyła w pojazd służby drogowej - informuje Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Kierowca trafił do szpitala po uderzeniu w bariery

Policja od rana otrzymuje sygnały o problemach na wyszkowskim odcinku trasy S8. Po godzinie 9 również w rejonie węzła Lucynów doszło do wypadku. - Kierowca bmw uderzył w bariery energochłonne na 23 kilometrze jezdni w kierunku Białegostoku. Prawdopodobną przyczyną zderzenia mogło być niedostosowanie prędkości do warunków jazdy - przekazał rano oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. - Kierowca był trzeźwy, trafił pod opiekę pogotowia ratunkowego i został zabrany do szpitala - dodał.