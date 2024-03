Jechał pod prąd, uciekając rozbił się na drzewie

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Około godziny 2.30 wyszkowscy funkcjonariusze zauważyli kierującego audi, który jechał ulicą Wąską w Wyszkowie pod prąd.

Stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo

- Kiedy funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pojazdu, kierowca gwałtownie przyśpieszył, próbując zgubić ruszających za nim w pościg policjantów. Po kilku minutach ucieczki, jadąc ulicą Prostą, stracił panowanie nad pojazdem i swoją podróż zakończył na przydrożnym drzewie. Nie zmieniło to planów 24-latka, który postanowił pieszo ruszyć do dalszej ucieczki - wyjaśniła młodsza aspirant Wioleta Szymanik z wyszkowskiej policji.

Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu. Teraz, o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Młodsza aspirant Szymanik wskazała, że zatrzymany odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu teraz nawet do pięciu lat więzienia.