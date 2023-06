Dwa pościgi za pijanymi kierowcami. Jeden miał cztery promile, drugi zebrał 56 punktów karnych

Do pierwszego pościgu doszło w sobotę w Wyszkowie. Policjanci mazowieckiej grupy SPEED na ulicy Białostockiej kontrolowali prędkość, z jaką poruszali kierowcy na "pięćdziesiątce". Chwilę po godzinie 8 na celowniku ręcznego miernika prędkości znalazł się citroen, który jechał 70 kilometrów na godzinę. Policjant wydał kierującemu sygnał do zatrzymania pojazdu. Mężczyzna nie zastosował się do polecenia, minął funkcjonariusza i odjechał w stronę ulicy Mazowieckiej. Policjanci włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i ruszyli w pościg za uciekinierem. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie skierował do działania wszystkie pobliskie patrole.