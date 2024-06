czytaj dalej

Ma 61 lat i zabawi w stolicy przez całe wakacje. Z Krakowa do Warszawy przyjechał zabytkowy tramwaj, który do Polski dotarł z Norymbergii jeszcze 30 lat temu. Jest zachowany w oryginalnym stanie, z autentycznym wyposażeniem i malowaniem z Niemiec. Do Krakowa pojechał z kolei warszawski zabytkowy tramwaj zwany "parówką". To już druga taka wymiana.