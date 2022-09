Jechała pijana i spowodowała kolizję. 18-latka prawo jazdy miała niecały miesiąc

Cofała, uderzyła w inne auto

- Na miejsce udali się policjanci ruchu drogowego, którzy ustalili, że 18-latka z volkswagena wykonując manewr cofania uderzyła w zaparkowanego przy ulicy 1 Maja hyundaia. Całe zdarzenie widział właściciel uderzonej osobówki, który podbiegł do mieszkanki powiatu wyszkowskiego i wezwał na miejsce policjantów - poinformował Wroczyński.

Wskazał, że przypuszczenia zgłaszającego, że kierująca jest nietrzeźwa szybko okazały się słuszne. - Badanie alkomatem wykazało w organizmie młodej kobiety 2 promile alkoholu. Mundurowi zatrzymali jej prawo jazdy. Niestety mieszkanka powiatu wyszkowskiego niedługo cieszyła się swoimi uprawnieniami do kierowania, które posiadała niecały miesiąc - podkreślił policjant.

Przypomniał też, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, to jedno z największych przestępstw drogowych, za co kodeks karny przewiduje do dwóch lat więzienia. Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz kierowania pojazdami na okres nie krótszy niż trzy lata oraz karę pieniężną nie mniejszą niż 5 tysięcy złotych.