Dachował, potem wjechał w bariery. Cztery osoby ranne w wypadku

Po porannym wypadku w Nadarzynie kierowca i trzech pasażerów trafili do szpitala. Jak podała straż pożarna, jedna osoba była nieprzytomna. Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do wypadku doszło nad ranem przy ulicy Warszawskiej w Nadarzynie. Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie doprecyzował, że służby otrzymały zgłoszenie po godzinie 4. - Samochód osobowy dachował i uderzył w bariery. W środku były cztery osoby, zakleszczone, wszystkie wydobyliśmy ze środka. Zostały przewiezione do szpitala. Jedna osoba była nieprzytomna - poinformował i zaznaczył, że kiedy ranni byli transportowani do szpitala, wszystkie cztery osoby wykazywały funkcje życiowe.