Aleja Krakowska: kierowca wypadł z drogi. Uszkodził inne auto, wybił szybę w hotelu

- Jeżeli będziemy mieli do czynienia z najgorszym scenariuszem, to myślę, że w perspektywie dwóch tygodni szpital covidowy na Stadionie Narodowym zostanie uruchomiony - zapowiedział w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. W sobotę resort raportował o 1456 nowych zakażenia koronawirusem, to najwięcej od kwietnia. W całym województwie mazowieckim odnotowano ich 3470.