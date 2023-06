Uderzył w bariery i wypadł z jezdni

czytaj dalej

Można już zgłaszać kandydatki do tytułu Warszawianki Roku. W tegorocznej edycji nagroda zostanie przyznana kobiecie, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i promowania Warszawy. Propozycje w tegorocznym plebiscycie przyjmowane są do 23 lipca - przekazał ratusz.