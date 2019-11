"Żeby nie było powtórki z Sokratesa". Pięć przejść do natychmiastowej przebudowy

Długa prosta, dwa labo trzy pasy i brak sygnalizacji - to stołeczny przepis na skrajnie niebezpieczne przejście dla pieszych. Po tragedii na Bielanach urzędnicy uważniej przyglądają się takim miejscom. My wytypowaliśmy pięć takich, które powinny być jak najszybciej przebudowane. Listę z pewnością można by jednak ciągnąć dalej...

Czarny punkt Ochoty

W audycie przejść dla pieszych, który od trzech lat wykonuje ZDM, bezpieczeństwo w tym miejscu oceniono na 0 (w skali 0 - 5). Do groźnych sytuacjach dochodzi tam nagminnie, na tvnwarszawa.pl pisaliśmy o nich nie raz. Kierowcy często nie zatrzymują się przed pasami, choć robią to jadące obok auta. Pisaliśmy między innymi o dwóch kobietach, które zostały potrącone w wyniku takiego zachowania. Do innego wypadku doszło tu na początku lipca. Samochód wjechał w kobietę z taką siłą, że – według relacji jednej z mieszkanek - przeleciała kilkanaście metrów dalej. - Ile jeszcze musi wydarzyć się wypadków, żeby to przejście i całe skrzyżowanie zostało przebudowane? – pytała wówczas mieszkanka.