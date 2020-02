Wypadek i dwie kolizje na S8. Utrudnienia w obu kierunkach, po dwóch stronach miasta

W rejonie mostu Grota-Roweckiego doszło do wypadku, a w rejonie Michałowic - do kolizji. W sumie uczestniczyło w nich 8 samochodów. Poszkodowane jest 12-letnie dziecko.

Do wypadku doszło przed godziną 16 tuż za mostem Grota-Roweckiego, na jezdni w kierunku Bemowa. - Za Wisłostradą zderzyły się cztery pojazdy. Do pasażera jednego z samochodów, 12-letniego chłopca, wysłano pogotowie ratunkowe. Dwa z czterech pasów są zablokowane – relacjonował Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji.

Policjant ostrzegł, że utrudnienia mogą potrwać nawet do trzech godzin.

Na tym jednak nie koniec problemów. Kilka minut po 16, na tej samej trasie, tyle że po przeciwnej stronie miasta - w rejonie Raszyna - doszło do kolizji, w której też brały udział cztery samochody.

Z utrudnieniami musieli się liczyć kierowcy jadący do Warszawy - rozbite auta zablokowały lewy pas ruchu.

Do kolejnej kolizji na dojeździe do stolicy doszło z kolei po godzinie 19. Tym razem w Sękocinie, a więc w miejscu, gdzie krajowa "siódemka" przechodzi w trasę ekspresową. - Doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych, brak osób rannych. Zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Przewidywany czas trwania utrudnienia około 1,5 godz - informowała GDDKiA.