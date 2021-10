Zmiany na ulicach w pobliżu cmentarzy: niektóre wyłączone z ruchu, inne zmienią się w parkingi

W ostatni weekend października oraz w dniu Wszystkich Świętych zmieni się organizacja ruchu w pobliżu warszawskich cmentarzy. Jak informuje stołeczny ratusz, priorytet będzie miała komunikacja miejska, a część ulic zostanie zamieniona w parkingi.

W rejonie stołecznych cmentarzy będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Niektóre ulice zostaną wyłączone z ruchu samochodów indywidualnych, a jeździć nimi będą mogły wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, TAXI oraz posiadacze identyfikatorów "H" (dla prowadzących działalność handlową), "T" (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i "M" (dla służb miejskich i państwowych oraz placówek dyplomatycznych) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wzdłuż ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu – wyznaczone będą specjalne parkingi. Ruchem będzie kierowała policja.

Od soboty 30 października, do poniedziałku, 1 listopada, zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice w okolicy nekropolii.

Zmiany w okolicach Cmentarza Bródnowskiego

Cmentarz Bródnowski: św. Wincentego od ronda Żaba do Gilarskiej (utrzymany będzie dojazd do posesji przy ulicach Niwa, Płosa i Miedzy od strony Kondratowicza i Gilarskiej, natomiast mieszkańcy kwartału ulic: Podobna – Rzeszowska – Horodelska – Rogowska będą mogli korzystać z przejazdu Skargi), Gościeradowska od Borzymowskiej do Kołowej, Borzymowska od Gościeradowskiej do św. Wincentego, Kołowa od Handlowej do św. Wincentego. Na Smoleńskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu (w stronę Witebskiej; zamknięte będzie połączenie z Świdnicką).

Dodatkowo zamknięty będzie: wiadukt nad rondem Starzyńskiego w kierunku Targówka (ruch będzie odbywał się przez rondo), ulica 11 Listopada od Letniej do Starzyńskiego, rondo Żaba (skręcić z Starzyńskiego w lewo w kierunku ronda Żaba będą mogły tylko uprawnione pojazdy oraz dojeżdżający do ulic Staniewickiej, Pożarowej, Oliwskiej i Budowlanej), św. Jacka Odrowąża i Wysockiego od ronda Żaba do Syrokomli (od strony Trasy Toruńskiej możliwy będzie dojazd do ulic Palestyńskiej, Oliwskiej, Pożarowej i Budowlanej), Matki Teresy z Kalkuty od Wysockiego do Ogińskiego oraz od Rembielińskiej do św. Wincentego (od Rembielińskiej utrzymany będzie dojazd do parkingu strzeżonego), Chodecka od Wyszogrodzkiej do Matki Teresy z Kalkuty (utrzymany będzie tylko dojazd do Balkonowej).

Ulice, które będą jednokierunkowe: Matki Teresy z Kalkuty od Rembielińskiej do Ogińskiego (w stronę Ogińskiego), Rembielińska od Julianowskiej do Matki Teresy z Kalkuty (w stronę Matki Teresy z Kalkuty), Ogińskiego od Matki Teresy z Kalkuty do Siedzibnej (w stronę Siedzibnej).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach: Samarytanka od Dalanowskiej do św. Wincentego, Borzymowskiej od Dalanowskiej do Gościeradowskiej, Smoleńskiej od Witebskiej do św. Wincentego, Witebskiej od Ossowskiego do Węgrowskiej, Staniewickiej, Pożarowej, Rembielińskiej od Julianowskiej do Matki Teresy z Kalkuty, Chodeckiej od Boliwara do Wyszogrodzkiej i przed skrzyżowaniem z Matki Teresy z Kalkuty.

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach Matki Teresy z Kalkuty (pomiędzy ulicami Rembielińską i Ogińskiego) i Wysockiego (na odcinku od Bartniczej do Syrokomli).

Cmentarz Bródnowski (zdjęcie z 31.10.2020)

Zmiany w okolicach Cmentarza Powązkowskiego i Wojskowego

Cmentarz Powązkowski i Cmentarz Wojskowy: Powązkowska od Trasy AK do Krasińskiego oraz od Okopowej do Duchnickiej (będzie można pojechać z Krasińskiego do Tatarskiej; wyjazd z Piaskowej będzie możliwy tylko na Burakowską i dalej do alei Jana Pawła II),zachodnia jezdnia Okopowej (w kierunku Ochoty) od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Anielewicza (od Anielewicza możliwy będzie dojazd do ulic Spokojnej i Kolskiej – wprowadzona zostanie możliwość ruchu w obydwu kierunkach), wschodnia jezdnia Okopowej (w kierunku Żoliborza) od Anielewicza do Dzikiej (możliwy będzie tylko dojazd do miejsc parkingowych wyznaczonych na jezdni, objazd do ronda Zgrupowania AK "Radosław" zostanie poprowadzony al. Jana Pawła II), Wawrzyszewska i św. Stanisława (możliwy będzie jedynie wjazd dla mieszkańców od strony Obozowej).

Ulice, które będą jednokierunkowe: Elbląska od Przasnyskiej do Krasińskiego (w stronę Krasińskiego), Krasińskiego od Elbląskiej do Broniewskiego (w stronę Broniewskiego), Duchnickiej od Przasnyskiej do Powązkowskiej (w stronę Powązkowskiej), Przasnyska od Rydygiera do Duchnickiej (w stronę Duchnickiej),Tatarska i Ostroroga od Powązkowskiej do Wawrzyszewskiej (w stronę Wawrzyszewskiej).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach: Powązkowskiej od Rydygiera do Burakowskiej, Elbląskiej przed skrzyżowaniem z Krasińskiego, Przasnyskiej od Rydygiera do Duchnickiej, Krasińskiego od Elbląskiej do Broniewskiego, Obozowej (po południowej stronie ulicy pomiędzy Wawrzyszewską a Płocką).

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach: Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Powązkowskiej (pomiędzy placem Niemena a Krasińskiego), Okopowej (jezdnia w kierunku Żoliborza od Anielewicza do Dzikiej), Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga. W dniach 31 października – 1 listopada zamknięty będzie parking przy Cmentarzu Wojskowym (przy Ostrowieckiej).

Cmentarz Powązkowski (zdjęcie z 31.10.2020) Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Zmiany w okolicach Cmentarza Północnego i Wawrzyszewskiego

Cmentarz Północny i Cmentarz Wawrzyszewski: Wólczyńska od ronda na skrzyżowaniu z Arkuszową do Wóycickiego (możliwy będzie dojazd do posesji przy Wólczyńskiej, Palisadowej, Opłotek, Burleski Kalamburu, Kabaretowej i Herbowej), Wóycickiego od Wólczyńskiej do parkingu przy głównej bramie cmentarza, Opłotek od Wólczyńskiej do Palisadowej (możliwy będzie dojazd do posesji przy Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalamburu, Kabaretowej i Herbowej, ale mieszkańców będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę Palisadowej), Wólczyńska od al. Reymonta do Arkuszowej (utrzymany będzie przejazd w ciągu ulic Sokratesa i Conrada, możliwy będzie dojazd do posesji przy Wółczyńskiej, Palisadowej, Opłotek, Burleski, Kalamburu, Kabaretowej i Herbowej), Arkuszowa od Estrady do Wólczyńskiej (utrzymany będzie dojazd do posesji), Nocznickiego od Kasprowicza do Wólczyńskiej (utrzymany będzie dojazd do Rokokowej).

Ulice, które będą jednokierunkowe: Palisadowa (w stronę Wóycickiego), Wóycickiego od Pułkowej do Żubrowej (w kierunku cmentarza).

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na ulicach: Wólczyńskiej od Wóycickiego do Estrady, Estrady od Palisadowej do Wólczyńskiej, Palisadowej.

W dniach 30 października – 1 listopada nie będzie także możliwości skrętu w lewo z Pułkowej w Dzierżoniowską.

Samochody będzie można zostawić na istniejących parkingach przy bramie cmentarza, a dla zainteresowanych dojazdem do bramy południowej i zachodniej dojazd będzie się odbywał ulicami Radiową i Estrady. Natomiast w rejon Cmentarza Wawrzyszewskiego ruch indywidualny kierowany będzie ulicami Conrada i Sokratesa do parkingów przy ulicach Conrada i Kwitnącej.

Zmiany w pobliżu mniejszych cmentarzy

Cmentarze w Rembertowie i Marysinie: Grzybowa od Zygmunta III do Sosnowej, Korkowa w okolicy cmentarza.

Wyłączone z parkowania będą ulice: Grzybowa od Gembarzewskiego do Zygmunta III, Dokerów od Zygmunta III do Fizylierów, Zygmunta III pomiędzy Dokerów a Grzybową, Działyńczyków pomiędzy Dwóch Miedzy a Grzybową.

Cmentarz na Tarchominie: Mehoffera na odcinku od Ordonówny do Myśliborskiej (dopuszczony dojazd do posesji).

Wyłączone z parkowania będą ulice: Mehoffera od Ceglanej do Ordonówny, Milenijna od Ćmielowskiej do Pomorskiej, Pomorska, Majolikowa na odcinku od Pomorskiej do Mehoffera.

Cmentarze we Włochach i Ursusie: Ryżowa na odcinku od Kleszczowej do al. 4 Czerwca 1989 r. (dopuszczony dojazd do posesji dla mieszkańców Ryżowej) .Z kolei na Orłów Piastowskich od Czerwona Droga do Królów Polskich będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

Cmentarz Wolski: ulice, które będą jednokierunkowe: Studzienna (w stronę Wolskiej), Sowińskiego pomiędzy ulicami Karlińskiego i Jana Kazimierza (w kierunku Jana Kazimierza) oraz na odcinku od Pustola do Jana Olbrachta (w stronę Jana Olbrachta), Pustola od Antka Rozpylacza do Redutowej (w kierunku Redutowej).

Wyłączone z parkowania będą ulice: Wolska od Redutowej do Studziennej, Sowińskiego od Karlińskiego do Jana Kazimierza i od ul. Pustola do cmentarza, Studzienna, Szulborska. Ponadto, obowiązywał będzie zakaz skrętu w lewo z Wolskiej w Fort Wola, a Szulborska nie będzie miała połączenia z Sowińskiego.

Cmentarz Wilanowski: wprowadzony zakaz zatrzymywania na Przyczółkowej od Andrutowej do Drewny. Ruch na tym fragmencie odbywał się będzie tylko po jednym pasie, w kierunku Drewny.

Cmentarz na Służewie i Cmentarz Czerniakowski: nie będzie można zaparkować na Wałbrzyskiej oraz na Powsińskiej wzdłuż cmentarzy.

