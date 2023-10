Duży ruch na drogach, większe zagrożenie kradzieżami. Policjanci apelują o ostrożność

Dzień Wszystkich Świętych przypada w tym roku w środę. Już teraz jednak jest znacznie większy ruch na drogach przy cmentarzach i na nich samych. Tak będzie do końca przyszłego tygodnia. Policjanci apelują o zdjęcie nogi z gazu oraz zachowanie większej ostrożności - szczególnie w rejonach cmentarzy. Przypominają też, że to także czas zwiększonej aktywności złodziei na cmentarzach i w środkach transportu.

"Pamiętajmy, że daleko nie musi oznaczać szybko. Przygotowanie pojazdu przed podróżą oraz zaplanowanie trasy, z uwzględnieniem czasu i miejsca odpoczynku pozwoli bezpiecznie dotrzeć do celu. Należy również wziąć pod uwagę, że zwiększy się natężenie ruchu pojazdów, co może wydłużyć przewidywany czas dojazdu. Nie jeździmy "na pamięć"! Organizacja ruchu przy wielu cmentarzach zostanie zmieniona po to, aby każdy mógł w miarę swobodnie, ale przede wszystkim bezpiecznie dotrzeć do celu. Po przybyciu do miejsca docelowego zaparkujmy pojazd w miejscu wyznaczonym i dozwolonym zgodnie z przepisami. Nie blokujmy wjazdu i wyjazdu z jakiejkolwiek drogi, ani dostępu do wcześniej prawidłowo zaparkowanych pojazdów. Nie utrudniajmy również ruchu pieszym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i rodzicom idącym z wózkiem. Pojazdy źle zaparkowane, utrudniające ruch bądź stwarzające zagrożenie na drodze, mogą zostać usunięte na koszt właściciela" – przypomina stołeczna policja.