Wszystkich Świętych na stołecznych cmentarzach i ulicach

W środę, 1 listopada, na warszawskie ulice wyjadą autobusy i tramwaje 24 dodatkowych linii – niektóre z nich będą kursowały z częstotliwością nawet co 1-2 minuty. Komunikacja miejska będzie miała priorytet w rejonie cmentarzy, dlatego lepiej pozostawić samochód w domu - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych kursować będą w godz. 7-19. Wyjątkiem są linie C11 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. "Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, dlatego te autobusy będą jeździły w godz. 7-21" - wyjaśnił Zarząd Transportu Miejskiego.

Zaznaczył, że poza liniami specjalnymi dojazd na cmentarze będzie możliwy także autobusami i tramwajami regularnych linii, dlatego wiele z nich będzie kursowało częściej, a do ich obsługi skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności. Uruchomione zostaną dodatkowe przystanki autobusowe w pobliżu cmentarzy. Przystanki "na żądanie", które są w bezpośrednim sąsiedztwie nekropolii, w tych dniach będą funkcjonowały jako stałe – autobusy zatrzymają się na nich bez konieczności sygnalizacji takiej potrzeby.

Tego dnia na trasy wyjedzie najwięcej tramwajów i autobusów – większość linii cmentarnych będzie kursowało z częstotliwością 3-5 minut. Najczęstszą linią będzie C09 – autobusy łączące węzeł Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego podstawiać się będą nawet co 1 minutę. Autobusy linii C13 na trasie między cmentarzami Bródnowskim i Północnym, będą kursowały co ok. 2 minuty i 30 sekund.

Metro co trzy minuty

Metro, 1 listopada – w okresie największego nasilenia ruchu pasażerskiego – będzie kursować co 3 minuty na linii M1 i co 3,5 minuty na linii M2.

"Łącznie, razem z regularnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice wyjedzie wtedy ponad 1300 autobusów i 250 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy zadbają o to, by pasażerowie sprawnie i bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze" - przekazał ZTM.

W dzień Wszystkich Świętych będzie obowiązywała specjalna organizacja ruchu w rejonie wszystkich większych, warszawskich cmentarzy. Zostaną uruchomione linie tramwajowe C1, C4 i C6 oraz autobusowe C07, C09, C11, C12, C13, C14, C20, C27, C37, C40, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C81, C84, C88, C89, C90.

Komunikacja miejska w dniu Wszystkich Świętych UM Warszawa

Tramwaje i metro będą kursowały podstawowo według sobotniego rozkładu jazdy, a autobusy według rozkładów dnia świątecznego, przy czym zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 3, 76, 110, 115, 142, 147, 161, 173, 180, 181, 183, 189, 191, 211, 409, 709, 727, 731 i Z26. Na tory wyjadą tramwaje linii 25, a wybrane linie autobusowe i tramwajowe będą obsługiwane przez pojazdy o większej pojemności.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 103, 106, 114, 120, 122, 136, 139, 145, 156, 160, 161, 169, 180, 181, 191, 213, 221, 250, 263, 409, 500, 724, 727, 735, 737, 739, 742, 750, L-5, L38, L39, Z26. Podróżowanie autobusami dojeżdżającymi do Cm. Południowego w Antoninowie (727, 737, C37, C47) oraz do Palmir (C81) będzie możliwe z biletami ważnymi na 1. strefę (na całej trasie przejazdu).

Dodatkowo na wybranych przystankach "na żądanie" (bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów) będą się zatrzymywały autobusy linii: 115, 122, 129, 139, 142, 145, 161, 164, 173, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 200, 209, 210, 211, 213, 245, 251, 514, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 721, 724, 727, 728, 731, 737, 738, 739, 742. Dodatkowe przystanki będą miały autobusy linii 517 oraz 105, 167, Z26, C12 i C84 przy Cmentarzu Prawosławnym na Woli.

Zmiany w ruchu przy cmentarzach

Ruch drogowy w sąsiedztwie większości cmentarzy zostanie ograniczony. Niektórymi ulicami będą mogły jeździć wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki oraz: posiadacze identyfikatorów "H" (dla prowadzących działalność handlową), "T" (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i "M" (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne). W pobliżu nekropolii wyznaczone zostaną specjalne parkingi, a ruchem będzie kierowała policja.

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu zostały wprowadzone w okolicy Cmentarza Bródnowskiego. Kierowcy indywidualni nie przejadą ulicą św. Wincentego, pomiędzy rondem Żaba a ulicą Gilarską. W okolicy Cmentarza Północnego zamknięte dla samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulica Wólczyńska na odcinku od Arkuszowej do Wóycickiego oraz ulica Wóycickiego przy głównej bramie cmentarza. Będą tam kursowały tylko autobusy komunikacji miejskiej.

Cmentarz Bródnowski UM Warszawa

Z większymi zmianami kierowcy muszą liczyć się w środę, 1 listopada. Tego dnia zamknięte dla samochodów zostaną m.in. ulice św. Wincentego, Odrowąża i Wysockiego, a także fragment ulicy Matki Teresy z Kalkuty – od św. Wincentego do Rembielińskiej. Parkingi będą na ulicach Matki Teresy z Kalkuty i Wysockiego.

Specjalna organizacja ruchu zostanie wprowadzona także w okolicach Cmentarza Północnego – na ulice Wólczyńską i Arkuszową wjadą tylko okoliczni mieszkańcy. Częściowo zamknięta będzie także ulica Wóycickiego przy bramie głównej cmentarza.

Osoby wybierające się samochodem na Cmentarz Powązkowski lub Cmentarz Wojskowy powinny pamiętać, że nie wjadą na ulicę Powązkowską od strony Okopowej ani od strony Trasy AK. Z ulicy Krasińskiego będzie można pojechać tylko do Tatarskiej. Zamknięta będzie także jezdnia ulicy Okopowej w stronę Ochoty, na odcinku od ronda Zgrupowania AK Radosława do ulicy Anielewicza. Natomiast na nitce w przeciwnym kierunku zostaną urządzone parkingi. Zostawić auto będzie można także na ulicach: gen. Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Okopowej, Tatarskiej i Ostroroga.

Cmentarze Powązkowski i Wojskowy UM Warszawa

Wygodnie na Cmentarz Wolski (przystanek Sowińskiego) będzie można dojechać specjalnymi autobusami linii: C12 (Okopowa – Cm. Wolski – Powązki), C84 (pl. Narutowicza – Cm. Wolski – Cm. Północny), do których można wsiąść m.in. przy stacji metra Bemowo oraz Płocka (tylko C12). Dostać się tu można również regularnymi liniami 105, 194, 197, 255, 713, 716 i Z26, a także tramwajem 76 (Metro Młociny – Fort Wola).

W pobliżu cmentarza wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicach: Sowińskiego od ulicy Pustola w stronę Jana Olbrachta oraz Pustola od ulicy Antka Rozpylacza w kierunku Redutowej.

W pobliżu Cmentarza Północnego zamknięte dla samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulica Wólczyńska na odcinku od Arkuszowej do Wóycickiego oraz ulica Wóycickiego przy głównej bramie cmentarza. Zaparkować nie będzie można także na ulicach Opłotek i Palisadowej, a także na ulicy Wóycickiego pomiędzy ulicami Tułowiecką i Dankowicką. Natomiast na odcinku od ulicy Pułkowej do Żubrowej będzie obowiązywał tylko jeden kierunek ruchu – w stronę cmentarza. W tych dniach kierowcy nie skręcą także w lewo z ulicy Pułkowej w Dzierżoniowską.

Cmentarze Północny i Wawrzyszewski UM Warszawa

Na ulicy Palisadowej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu – od ulicy Opłotek w stronę Wóycickiego. Nie będzie można tu parkować. Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał również na ulicy Estrady od ulicy Wólczyńskiej do Dziekanowskiej. Samochody będzie można zostawić na istniejących parkingach przy bramie głównej cmentarza, a dla zainteresowanych dojazdem do bramy południowej i zachodniej ruch zostanie poprowadzony ulicami Radiową i Estrady. Natomiast w rejon Cmentarza Wawrzyszewskiego ruch indywidualny będzie kierowany ulicami Conrada i Sokratesa do parkingów przy ulicach Conrada i Kwitnącej.

Do bramy głównej Cmentarza Północnego przy ulicy Wóycickiego dojadą autobusy linii: C09, C13, C14, C50, C56, C70, C84, C88, M1 i C09, 181. Do bramy południowej przy ulicy Wólczyńskiej będą dojeżdżały linie: C40, C50, M1 i C40, 250 i 409. Natomiast do bramy zachodniej na ulicy Estrady pasażerowie dostaną się liniami: C40, C50, M1 i C40, 110, 250 i 409. Na Cmentarz Wawrzyszewski będzie można pojechać liniami: C13, C14, C88, 76, 33, 110, 116, M1 i 76/33, M2 i 76 (C70, C84, 114, 203, 210, 250, 409, Z12 – do skrzyżowania ulic Wólczyńskiej i Conrada).

Wyszukiwarka grobów

W miejskim serwisie Cmentarze działa wyszukiwarka osób pochowanych. W bazie znajduje się ponad 230 tys. grobów oraz ponad 500 tys. osób pochowanych. Wyszukiwarka obejmuje pięć warszawskich cmentarzy: Stare Powązki, Ewangelicko-Augsburski, Komunalny Północny, Wojskowy oraz część Cmentarza Prawosławnego na Woli.

A co w przypadku, gdy nie możemy znaleźć miejsca pochówku naszych bliskich? Warto skorzystać z innych serwisów cmentarnych. Najpopularniejszą ogólnopolską przeglądarką jest GroboNet, którą na bieżąco uzupełniają administratorzy cmentarzy. Wyszukiwarka łączy się z bazą ponad 1300 krajowych cmentarzy. Kolejne znane i popularne wyszukiwarki to: Mogiły, WebCmentarz, eCmentarze i serwis Księga Zmarłych.

"Zniczodzielnie" już działają

Warszawski Ratusz promuje ekonomię współdzielenia. W myśl idei niemarnowania powstają kolejne miejskie "zniczodzielnie". Regały z takim napisem stoją przy wszystkich bramach największej warszawskiej nekropolii – cmentarza Północnego na Wólce Węglowej. Można tam umieścić przede wszystkim osłonki do zniczy. Zdarza się też, że ludzie zostawiają nowe wkłady albo pełne znicze. Dzięki temu osoba, dla której zakup znicza jest znaczącym wydatkiem, może skorzystać z lampki pozostawionej przez kogoś innego.

