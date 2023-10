Ulice i komunikacja miejska w dniu Wszystkich Świętych

Z większymi zmianami kierowcy muszą liczyć się w środę, 1 listopada. Tego dnia zamknięte dla samochodów zostaną m.in. ulice św. Wincentego, Odrowąża i Wysockiego, a także fragment ulicy Matki Teresy z Kalkuty – od św. Wincentego do Rembielińskiej. Parkingi będą na ulicach Matki Teresy z Kalkuty i Wysockiego.

Osoby wybierające się samochodem na Stare Powązki lub Cmentarz Wojskowy powinny pamiętać, że nie wjadą na ulicę Powązkowską od strony Okopowej ani od strony Trasy AK. Z ulicy Krasińskiego będzie można pojechać tylko do Tatarskiej. Zamknięta będzie także jezdnia ulicy Okopowej w stronę Ochoty, na odcinku od ronda Zgrupowania AK Radosława do ulicy Anielewicza. Natomiast na nitce w przeciwnym kierunku zostaną urządzone parkingi. Zostawić auto będzie można także na ulicach: gen. Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Okopowej, Tatarskiej i Ostroroga.

24 dodatkowe linie

W środę, 1 listopada, na warszawskie ulicy wyjadą autobusy i tramwaje 24 dodatkowych linii – niektóre z nich będą kursowały z częstotliwością nawet co 1-2 minuty. Komunikacja miejska będzie miała priorytet w rejonie cmentarzy, dlatego lepiej pozostawić samochód w domu i wybrać Warszawski Transport Publiczny.

Poza liniami specjalnymi dojazd na cmentarze będzie możliwy także autobusami i tramwajami regularnych linii, dlatego wiele z nich będzie kursowało częściej, a do ich obsługi skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności. Uruchomione zostaną dodatkowe przystanki autobusowe w pobliżu cmentarzy. Przystanki „na żądanie”, które są w bezpośrednim sąsiedztwie nekropolii, w tych dniach będą funkcjonowały jako stałe – autobusy zatrzymają się na nich bez konieczności sygnalizacji takiej potrzeby.

Tego dnia na trasy wyjedzie najwięcej tramwajów i autobusów – większość linii cmentarnych będzie kursowało z częstotliwością 3-5 minut. Najczęstszą linią będzie C09 – autobusy łączące węzeł Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego podstawiać się będą nawet co 1 minutę. Autobusy linii C13 na trasie między cmentarzami Bródnowskim i Północnym, będą kursowały co ok. 2 minuty i 30 sekund.