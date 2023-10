Linie cmentarne i zmiany w organizacji ruchu. Sprawdź, jak dojechać

Dzień Wszystkich Świętych już niedługo. Od soboty, 28 października, uruchomione zostaną kolejne linie cmentarne. Zmieni się również organizacja ruchu w pobliżu nekropolii.

Ruch drogowy w sąsiedztwie większości cmentarzy zostanie ograniczony. Niektórymi ulicami będą mogły jeździć wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki oraz posiadacze identyfikatorów "H" (dla prowadzących działalność handlową), "T" (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i "M" (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne). W pobliżu nekropolii wyznaczone zostaną specjalne parkingi, a ruchem będzie kierowała policja.

Zmiany już od soboty

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w okolicy Cmentarza Bródnowskiego. Już w sobotę i niedzielę, 28 i 29 października, kierowcy indywidualni nie przejadą ulicą św. Wincentego, pomiędzy rondem Żaba a ulicą Gilarską. Na Bielanach zamknięte dla samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulica Wólczyńska na odcinku od Arkuszowej do K. Wóycickiego oraz ulica K.Wóycickiego przy głównej bramie cmentarza. Będą tam kursowały tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.

Z większymi zmianami kierowcy muszą liczyć się w środę, 1 listopada. Tego dnia zamknięte dla samochodów zostaną m.in. ulice św. Wincentego, Odrowąża i Wysockiego, a także fragment ulicy Matki Teresy z Kalkuty – od św. Wincentego do Rembielińskiej. Parkingi będą wyznaczone na ulicach Matki Teresy z Kalkuty i Wysockiego.

Specjalna organizacja ruchu zostanie wprowadzona także w okolicach Cmentarza Północnego – na ulice Wólczyńską i Arkuszową wjadą tylko okoliczni mieszkańcy. Częściowo zamknięta będzie także ulica Wóycickiego przy bramie głównej cmentarza.

Cmentarze Północny i Wawrzyszewski UM Warszawa

Osoby wybierające się samochodem na Cmentarz Powązkowski lub Cmentarz Wojskowy powinny pamiętać, że nie wjadą na ulicę Powązkowską od strony Okopowej ani od strony Trasy AK. Z ulicy Krasińskiego będzie można pojechać tylko do Tatarskiej. Zamknięta będzie także jezdnia ulicy Okopowej w stronę Ochoty, na odcinku od ronda Zgrupowania AK Radosława do ulicy Anielewicza. Natomiast na nitce w przeciwnym kierunku zostaną urządzone parkingi. Auto będzie można zostawić także na ulicach: gen. Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Okopowej, Tatarskiej i Ostroroga.

Cmentarz Bródnowski UM Warszawa

Cmentarz Wolski i Cmentarz Powstańców Warszawy

Wygodnie na te cmentarze (przystanek Sowińskiego) będzie można dojechać specjalnymi autobusami linii: C12 (Okopowa – Cm. Wolski – Powązki), C84 (pl. Narutowicza – Cm. Wolski – Cm. Północny), do których można wsiąść m.in. przy stacji metra Bemowo oraz Płocka (tylko C12). Dostać się tu można również regularnymi liniami 105, 194, 197, 255, 713, 716 i Z26, a także tramwajem 76 (Metro Młociny – Fort Wola).

W pobliżu cmentarza wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicach: Sowińskiego od ulicy Pustola w stronę Jana Olbrachta oraz Pustola od ulicy Antka Rozpylacza w kierunku Redutowej.

W środę, 1 listopada, na warszawskie ulice wyjadą autobusy i tramwaje 24 dodatkowych linii – niektóre z nich będą kursowały z częstotliwością nawet co 1-2 minuty. Komunikacja miejska będzie miała priorytet w rejonie cmentarzy, dlatego lepiej pozostawić samochód w domu i wybrać Warszawski Transport Publiczny.

Cmentarz Bródnowski UM Warszawa

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych kursować będą w godz. 7 -19. Wyjątkiem są linie C11 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, dlatego te autobusy będą jeździły w godz. 7-21.

Poza liniami specjalnymi dojazd na cmentarze będzie możliwy także autobusami i tramwajami regularnych linii, dlatego wiele z nich będzie kursowało częściej, a do ich obsługi skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności. Uruchomione zostaną dodatkowe przystanki autobusowe w pobliżu cmentarzy. Przystanki "na żądanie", które są w bezpośrednim sąsiedztwie nekropolii, w tych dniach będą funkcjonowały jako stałe – autobusy zatrzymają się na nich bez konieczności sygnalizacji takiej potrzeby.

Cmentarze Północny i Wawrzyszewski UM Warszawa

Tego dnia na trasy wyjedzie najwięcej tramwajów i autobusów – większość linii cmentarnych będzie kursowała z częstotliwością 3-5 minut. Najczęstszą linią będzie C09 – autobusy łączące węzeł Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego podstawiać się będą nawet co 1 minutę. Autobusy linii C13 na trasie między cmentarzami Bródnowskim i Północnym będą kursowały co ok. 2 minuty i 30 sekund.

Wiele osób udających się na cmentarze skorzysta z metra, które 1 listopada – w okresie największego nasilenia ruchu pasażerskiego – będzie kursować co 3 minuty na linii M1 i co 3,5 minuty na linii M2.

Cmentarze Powązkowski i Wojskowy UM Warszawa

Łącznie, razem z regularnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice wyjedzie wtedy ponad 1300 autobusów i 250 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy zadbają o to, by pasażerowie sprawnie i bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze.

Autobusy i tramwaje w sobotę i niedzielę

Już od soboty, 21 października, kursują autobusy pierwszej linii cmentarnej C40 – łączą węzeł przesiadkowy Młociny z największą warszawską nekropolią, czyli Cmentarzem Północnym.

W sobotę i niedzielę poprzedzające dzień Wszystkich Świętych tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, autobusy i metro natomiast zgodnie z rozkładami jazdy dla weekendowych dni.

28 i 29 października na trasy wyjadą tramwaje i autobusy specjalnych linii cmentarnych. Dowiozą do najważniejszych warszawskich nekropolii: na Cmentarz Bródnowski – tramwaje linii C1, C4, C6, autobusy linii C11, C13; Powązkowski – tramwaje linii C1, autobusy C11, C90; Północny – C09, C13, C40, C84. Częściej będą kursowały tramwaje linii 3 i autobusy linii 169, 173, 181, 183, 189, 409, 500, Z26. Dodatkowo na wybranych przystankach "na żądanie" – bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów – będą się zatrzymywały autobusy linii: 103, 115, 122, 129, 139, 142, 145, 161, 164, 173, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 200, 209, 210, 212, 213, 245, 251, 409, 514, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 721, 724, 727, 728, 731, 737, 738, 739, 742. Dodatkowe przystanki – przy Cmentarzu Prawosławnym na Woli – będą miały autobusy linii 517 oraz 105, 167, Z26 i C84.

W poniedziałek, wtorek i czwartek

Nadal będą kursowały autobusy linii C40 oraz 409. Dodatkowo na wybranych przystankach "na żądanie" bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów będą się zatrzymywały autobusy linii: 103, 115, 122, 129, 139, 142, 145, 161, 164, 173, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 200, 209, 210, 212, 213, 245, 251, 303, 305, 317, 401, 402, 409, 514, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 721, 724, 727, 728, 731, 737, 738, 739, 742, 743, 809 i 815.

Linie cmentarne_Warszawa_2023_galeria.jpg

W środę, 1 listopada

W dzień Wszystkich Świętych będzie obowiązywała specjalna organizacja ruchu w rejonie wszystkich większych, warszawskich cmentarzy. Zostaną uruchomione linie tramwajowe C1, C4 i C6 oraz autobusowe C07, C09, C11, C12, C13, C14, C20, C27, C37, C40, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C81, C84, C88, C89, C90.

Tramwaje i metro będą kursowały podstawowo według sobotniego rozkładu jazdy, a autobusy według rozkładów dnia świątecznego, przy czym zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 3, 76, 110, 115, 142, 147, 161, 173, 180, 181, 183, 189, 191, 211, 409, 709, 727, 731 i Z26. Na tory wyjadą tramwaje linii 25, a wybrane linie autobusowe i tramwajowe będą obsługiwane przez pojazdy o większej pojemności.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 103, 106, 114, 120, 122, 136, 139, 145, 156, 160, 161, 169, 180, 181, 191, 213, 221, 250, 263, 409, 500, 724, 727, 735, 737, 739, 742, 750, L-5, L38, L39, Z26. Podróżowanie autobusami dojeżdżającymi do Cm. Południowego w Antoninowie (727, 737, C37, C47) oraz do Palmir (C81) będzie możliwe z biletami ważnymi na 1. strefę (na całej trasie przejazdu).

Dodatkowo na wybranych przystankach "na żądanie" (bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów) będą się zatrzymywały autobusy linii: 115, 122, 129, 139, 142, 145, 161, 164, 173, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 200, 209, 210, 211, 213, 245, 251, 514, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 721, 724, 727, 728, 731, 737, 738, 739, 742. Dodatkowe przystanki będą miały autobusy linii 517 oraz 105, 167, Z26, C12 i C84 przy Cmentarzu Prawosławnym na Woli.

Więcej informacji i szczegółowe rozkłady jazdy na stronie ZTM i WTP.

Porządki przy i na cmentarzach

Przed dniem Wszystkich Świętych Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) objął dodatkowymi porządkami ulice, chodniki i przystanki w sąsiedztwie cmentarzy. Porządki dotyczą zarówno terenów przy największych nekropoliach, jak cmentarz Północny, Powązkowski czy Bródnowski, jak i mniejszych, lokalnych, np. cmentarz w Marysinie Wawerskim czy w Wilanowie. Dodatkowe oczyszczanie zarządzane jest również dla tymczasowych pętli autobusowych oraz parkingów. Natomiast w pierwszych dniach listopada ekipy porządkowe będą częściej, nawet 6 razy w ciągu doby, opróżniać kosze, które stoją na chodnikach i przystankach. Do nagłych zaśmieceń Zarząd Oczyszczania Miasta skieruje ekipy interwencyjnego sprzątania oraz Pogotowie Porządkowe ZOM.

O czystość na samych cmentarzach, w tym zapewnienie kontenerów na odpady, powinni zadbać zarządcy nekropolii. Odpady z handlu zniczami i kwiatami zobowiązani są usuwać sprzedawcy.

Bezpieczeństwo na stołecznych nekropoliach i drogach

Tłok sprawi, że odwiedzający groby są łatwym łupem dla kieszonkowców. Ofiarami przestępców najczęściej padają na cmentarzach osoby starsze. Z kolei w pozostawianych na parkingach samochodach złodzieje potrafią wybić szyby, by ukraść wartościowe przedmioty pozostawione na widoku. Aby przeciwdziałać przestępczym i chuligańskim zdarzeniom, strażnicy miejscy organizują działania prewencyjne pod kryptonimem "Hiena". Do kontroli stołecznych cmentarzy i ich okolic zostanie skierowanych kilkuset funkcjonariuszy. Działania będą prowadzone także w nocy. W tym celu patrole będą wyposażone w noktowizory, które ułatwiają obserwację w ciemności. Przydatność sprzętu potwierdzają doświadczenia funkcjonariuszy z poprzednich lat.

Do stolicy własnymi samochodami przyjedzie w okresie Wszystkich Świętych wiele osób, które na co dzień nie poruszają się po Warszawie. Dla wspólnego bezpieczeństwa warto pamiętać, że w wielu miejscach zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. W okolicach cmentarzy i drogach dojazdowych można spodziewać się utrudnień. Strażnicy miejscy biorący udział w działaniach "Znicz" będą monitorowali ruch pojazdów oraz informowali kierowców o możliwych objazdach i trasach dojazdowych do wyznaczonych parkingów. Kierowcy, którzy nie będą stosowali się do znaków drogowych, obowiązujących ograniczeń i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, muszą się liczyć z sankcjami. Szczególną uwagę strażnicy zwrócą na użytkowników pojazdów, których zachowanie na drogach będzie zagrażało pieszym. Funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy będą współdziałali z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak co roku strażnicy miejscy będą też kontrolować legalność handlu w okolicach cmentarzy. Chodzi przede wszystkim o prowadzenie działalności bez odpowiednich zezwoleń i zgód właścicieli terenu. Działania te mają za zadanie eliminację handlu skradzionymi na cmentarzach kwiatami, wieńcami i elementami dekoracji nagrobków. Kradzione są dekoracje grobów, a niekiedy także ich całe elementy.

Autor:mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl