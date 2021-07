WORD Bemowo: nowy plac do egzaminów na prawo jazdy na motocykl

Przyszli kierowcy będą mogli przystąpić do egzaminów kategorii A, A1, A2 oraz AM. Na terenie Automobilklubu Polska została przygotowana nowoczesna infrastruktura egzaminacyjna dla motocykli. - WORD Bemowo rozpoczęło już zapisy na egzaminy na kategorie motocyklowe. Terminy zajęte są na najbliższe dwa tygodnie. To potwierdza zasadność utworzenia kolejnego miejsca egzaminacyjnego. Takie inicjatywy zawsze przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach oraz zwiększenia świadomości kierujących - poinformował sekretarz województwa mazowieckiego Waldemar Kuliński, cytowany w komunikacie urzędu marszałkowskiego.