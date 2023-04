Pijany policjant rozbił kabriolet na słupie, zginęli jego koledzy. Ruszył proces

W Sądzie Rejonowym w Wołominie ruszył proces policjanta, który jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Kobyłce. Do tragicznego zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku. Policjant wiózł kabrioletem trzech kolegów, w tym dwóch na bagażniku. Gdy stracił panowanie nad autem i uderzył w słup, obaj zginęli. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Oskarżony przyznał się i przeprosił

- Przyznaję się do zarzucanego mi czynu. Nie chcę odpowiadać na pytania. Bardzo żałuję tego, co się stało. Nigdy nie chciałem dla pokrzywdzonych źle. Traktowałem ich jak braci. Oni mogli na mnie liczyć, ja na nich. Chcę z całego serca przeprosić (…). Ta tragedia, która się wydarzyła, jest moją porażką życiową. Tyle osób przez mnie cierpi, że nie mogę sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczą – mówił w sądzie Adrian B.

Podczas środowej rozprawy jeden z pełnomocników oskarżycieli posiłkowych wniósł o to, by nie przesłuchiwać świadków ze względu na próbę skierowania sprawy do mediacji. Do wniosku przyłączył się adwokat Adriana B., oskarżony były policjant, drugi z pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz pokrzywdzone, czyli żony zmarłych mężczyzn.