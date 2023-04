Na łuku drogi motocyklista czołowo zderzył się z autem, trafił do szpitala

W poniedziałek wielkanocny doszło do poważnego w wypadku w Wólce Nosowskiej. Motocyklista na łuku jezdni czołowo zderzył się z samochodem osobowym. Kierujący jednośladem odniósł poważne obrażenia i trafił do szpitala - przekazała policja.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motocyklem 49-letni mieszkaniec gminy Biała Podlaska, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku jezdni zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z toyotą rav 4, kierowaną przez 27-letniego mieszkańca Warszawy. Motocyklista odniósł liczne, bardzo poważne obrażenia i został przetransportowany do szpitala - przekazała młodsza aspirant Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.