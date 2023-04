Po zderzeniu dwóch aut jeden z kierowców w szpitalu. Drugi był pijany, został zatrzymany

W sobotę wieczorem dwa auta osobowe zderzyły się w Wólce Lubielskiej niedaleko Wyszkowa (Mazowieckie). Policja podała, że jeden z kierowców został ranny. Drugi był pijany i trafił do policyjnego aresztu.

Jak przekazał oficer prasowy policji w Wyszkowie komisarz Damian Wroczyński, wyszkowscy policjanci wyjaśniają przebieg i okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w sobotę wieczorem w Wólce Lubielskiej. - W zderzeniu osobówek ranny został kierowca hyundaia, którego przewieziono do szpitala. 26-letni kierowca audi w swoim organizmie miał natomiast dwa promile alkoholu. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu - opisał. Dodał, że funkcjonariusze mieszkańcowi Warszawy już zatrzymali elektronicznie prawo jazdy.