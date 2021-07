Zderzenie ciężarówek na S8. Ogromne utrudnienia w dwóch kierunkach, na miejscu LPR

Wstępne okoliczności zdarzenia przybliżyła nam rzeczniczka pruszkowskiej policji Karolina Kańka: - Do zderzenia doszło na trasie S8 w kierunku Warszawy. W tym samym miejscu wcześniej doszło do innego zdarzenia drogowego i na trasie utworzył się korek. Stały tam dwie ciężarówki. W naczepę kontenerową wjechał trzeci samochód ciężarowy. Kierowca z tego trzeciego ciężarowego jest opatrywany, trwa akcja. Najprawdopodobniej zostanie on transportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.