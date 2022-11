Kolumna z ogromną tarczą TBM jest już pod Warszawą. Są utrudnienia w ruchu

Trwa transport gigantycznej tarczy TBM, która wydrąży tunel drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. W nocy z piątku na sobotę kolumna z elementami maszyny przekroczyła granicę województwa mazowieckiego. Ma postój w Wolicy koło węzła Janki na trasie S8. Kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.

Dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA podał, że transport tarczy TBM około godziny 5.30 dotarł w okolice węzła Janki na S8, gdzie zaplanowano postój do godz. 22. Postój odbywa się na S8 na wysokości Wolicy, przed węzłem Janki; maszyna zajmuje prawy, środkowy i awaryjny pas w stronę Warszawy. Przejezdny jest jedynie lewy pas. Jak poinformował nasz reporter Tomasz Zieliński, transport zajmuje około 500-metrowy pas drogowy w kierunku Warszawy. - Kolumnę zabezpiecza policja. Przejezdny jest tylko jeden pas przez co tworzy się korek - przekazał Zieliński.

Transport ominie tunel pod Ursynowem

O godzie 22 w sobotę transport maszyny TBM wyruszy drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy i węzła Opacz. Następnie około 23 na węźle Opacz zjedzie na drogę ekspresową S2 w kierunku Terespola. Około północy kolumna przejedzie przez węzeł Warszawa Lotnisko, co spowoduje utrudnienia na S2 w kierunku węzła Lubelska. Następnie na węźle Puławska (przed tunelem POW) kolumna zjedzie z drogi ekspresowej i w niedzielę w godzinach 00.30 - 3 będzie poruszała się po ulicach miejskich - Puławską, Pileckiego, Ciszewskiego, Rodowicza "Anody", Doliną Służewiecką, Wilanowską i Przyczółkową. Na węźle Wilanów w ciągu S2 (wylot z węzła w kierunku Terespola) zaplanowano 45-minutową przerwę.

Około 4 transport maszyny TBM będzie poruszał się drogą ekspresową S2 w kierunku Terespola (całą szerokością jezdni). Jak przekazała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska, około godziny 5 zator drogowy utworzony za kolumną będzie rozładowany z wykorzystaniem jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na węźle Patriotów. Okoły godziny 6 transport zatrzyma się na postój na jezdni S17 na węźle Lubelska. Kierowcy jadący od Zakrętu (DK2) będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. W niedzielę wieczorem konwój z tarczą TBM wyruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina i dalej na Podkarpacie.

Transport maszyny TBM będzie się poruszał z prędkością do 10 km/h na mostach, a poza nimi w granicach 20-30 km/h.

Tarcza wydrąży tunel

Maszyna typu TBM z tarczą o średnicy ponad 15 metrów, przypłynęła do Szczecina z Hiszpanii. Stamtąd została spławiona Odrą do Opola. W Babicy na budowie drogi ekspresowej S19 maszyna TBM posłuży do wydrążenia ponad dwukilometrowego tunelu, który będzie usytuowany nawet 100 metrów pod powierzchnią terenu. Elementy TBM są przewożone w trzech konwojach składających się łącznie z czternastu zestawów transportowych. Najcięższy z nich waży blisko 500 ton i ma długość ponad 74 metrów i szerokość 9 metrów.