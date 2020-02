Spłonął samochód Tramwajów Warszawskich. Ranny pracownik, ewakuacja hotelu

Przed godziną 1 w nocy ekipa Tramwajów Warszawskich prowadziła prace przy torowisku na Towarowej, w rejonie Dworca Głównego. Wtedy doszło do pożaru. - Zapaliła się butla z acetylenem, z której korzystali przy spawaniu. Towarowa była zamknięta w obu kierunkach - opisuje reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, który rano był na miejscu zdarzenia.

Zdarzenie potwierdzają strażacy. - Jedna osoba została ranna. To pracownik Tramwajów Warszawskich, który trafił do szpitala. Akcja trwała do godziny 4. Ruch samochodowy był wstrzymany od Kolejowej po plac Zawiszy. Przeprowadziliśmy też ewakuację pobliskiego hotelu - mówi Michał Konopka z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.