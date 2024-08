Wyszli na rodzinny spacer, ojciec i 15-letnia córka zginęli. 24-letni student stanie przed sądem

Jechał za szybko

Do wypadku doszło w terenie zabudowanym, w miejscu dobrze oświetlonym, jedna z osób miała kamizelkę odblaskową. Samochodem kierował 24-letni student. Śledczy ustali, że kierowca jechał za szybko. W miejscu, w którym doszło do wypadku, obowiązywała prędkość do 40 km/h, tymczasem on poruszał się z prędkością prawie dwa razy większą (76 do 80 km/h).