Szła z rodzicami, wjechał w nich kierowca. Najpierw zmarł ojciec, teraz jego 15-letnia córka

- Cała trójka została przetransportowana do szpitala. Zaraz po tym zdarzeniu, na skutek obrażeń, zmarł 52-letni mężczyzna. 15-latka miała bardzo poważne obrażenia. Pomimo opieki medycznej, po kilku dniach pobytu w szpitalu, 15-latka zmarła. Starsza z kobiet doznała obrażeń między innymi w postaci złamań kończyn - przekazała nam we wtorek prokurator Agnieszka Borkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu

Jak dodała, sprawca wypadku to 23-letni mężczyzna. - Usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W stosunku do niego prokuratura skierowała wniosek do sądu o areszt na okres trzech miesięcy. Sąd nie uwzględnił tego wniosku i zastosował wobec tego podejrzanego środki wolnościowe w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji - wskazała prokurator. I dodała: - Prokuratura nie zgadza się z tą decyzją. Zostało złożone zażalenie. Materiały w tej sprawie zostały przesłane do Sądu Okręgowego w Radomiu.