Ciężarówka w rowie, trzej kierowcy ranni. Policja: 18-latek nie dostosował prędkości do warunków

Przed południem na drodze krajowej numer 60, w pobliżu miejscowości Wola Łącka doszło do zderzenia trzech aut. Wszyscy trzej kierowcy trafili do szpitala.

Jak poinformowała Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, do wypadku doszło w poniedziałek rano w okolicy miejscowości Wola Łącka, na odcinku drogi krajowej numer 60 w kierunku Płocka. Usuwanie skutków zdarzenia trwało do około godziny 12.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło, gdy 18-latek kierujący osobowym volvo na łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków, stracił panowanie nad autem, a następnie doprowadził do czołowego zderzenia z ciężarowym MAZ-em - kierowca ciężarówki zjechał do pobliskiego rowu, natomiast osobowe volvo zderzyło się z busem renault.