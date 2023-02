Ulice na trasie planowanego przejazdu z Lotniska Chopina do hotelu Marriott już zamknięte

Jak udało nam się dowiedzieć, ulice poprzeczne do trasy przejazdu z Lotniska Chopina do hotelu Marriott są cały czas przejezdne.

Nad bezpieczeństwem wizyty Prezydenta USA czuwają funkcjonariusze @SOP_GOV_PL ramię w ramię z funkcjonariuszami @PolskaPolicja. Przypominamy, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne, to ono leży u podstaw naszych decyzji. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Wizyta Joe Bidena w Polsce

O tym, że prezydent Joe Biden pojawi się w Polsce, Biały Dom poinformował 10 lutego. Pierwotnie wizytę zaplanowano od 20 do 22 lutego. Później - 17 lutego - poinformowano jednak o zmianie terminu. Przylot do Warszawy Air Force One, z prezydentem Stanów Zjednoczonych na pokładzie, planowany był oficjalnie na wtorek, 21 lutego, rano. Prezydent Biden wszystkich jednak zaskoczył swoją wizytą w Kijowie. Do Polski ze stolicy Ukrainy jechał pociągiem. Przed 21 wysiadł na dworcu w Przemyślu, skąd wyruszył w drogę do Rzeszowa. Tam z lotniska w Jasionce jeszcze dziś może wystartować samolot z prezydentem na pokładzie. Joe Biden na Lotnisku Chopina i w Warszawie może być, więc jeszcze w poniedziałek przed północą.