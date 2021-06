Nocne zderzenie na krajowej "48" pod Białobrzegami. Siedem osób trafiło do szpitala. Pośród rannych troje dzieci

Siedem osób, w tym troje dzieci zostało poszkodowanych w wypadku na drodze krajowej numer 48 pod Białobrzegami. Z relacji służb wynika, że doszło do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych. Jeden z kierowców został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Służby otrzymały zgłoszenie o niedzielnym wypadku chwilę po godzinie 20. Doszło do niego na 75. kilometrze krajowej "48" w miejscowości Witaszyn w powiecie białobrzeskim. - 39-letni kierujący pojazdem marki Honda wyjeżdżając z łuku drogi, zjechał na lewy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem marki Peugeot. Za jego kierownicą siedział 43-latek, który wraz żoną i trójką dzieci trafił do szpitala w Radomiu - informuje Ewa Kozyra z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.