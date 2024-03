Od wtorku do czwartku na węźle Wiskitki odbywać się będzie protest rolników. Zablokowane będą zjazd i wjazd na autostradę A2, a ruch na drodze krajowej numer 50 na odcinku Mszczonów - Sochaczew będzie spowolniony.

Od wtorku (12 marca) od godziny 12 do czwartku (14 marca) do godziny 12 na węźle w Wiskitkach (powiat żyrardowski) odbędzie się protest rolników . W ramach protestu możliwy jest przejazd oraz postój ciągników rolniczych na drodze krajowej numer 50. Należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym.

Kierowcy są proszeni także o zachowanie bezpiecznego odstęp od pojazdów rolniczych. - Apelujemy do kierowców o wyrozumiałość i cierpliwość. Pamiętajmy, aby w tym czasie zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń policjantów kierujących ruchem - podsumowała st. sierż. Sochacka.

Protestują przeciwko Zielonemu Ładowi

Od kilku tygodni w całej Polsce trwają protesty rolników. Blokują oni m.in. drogi, trasy szybkiego ruchu, autostrady, a także przejścia graniczne z Ukrainą. Rolnicy sprzeciwią się napływowi ukraińskich towarów, a także polityce europejskiej związanej z tzw. Zielonym Ładem. W Warszawie w ubiegłym tygodniu odbył się duży protest. Według szacunków ratusza, uczestniczyło w nim 30 tysięcy osób. Przed budynkiem Sejmu doszło do starć z policją. Policja mówiła o rannych funkcjonariuszach i zatrzymaniu kilkudziesięciu osób.

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych mających skierować UE na drogę transformacji ekologicznej, aby do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Pakiet obejmuje inicjatywy w dziedzinie klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa i zrównoważonego finansowania.

Protestujący rolnicy uważają, że założenia przewidziane w Zielonym Ładzie są zbyt ambitne i będą stanowić dla nich zbyt duże obciążenie. Ich sprzeciw budzi m.in. przewidziane w strategii "od pola do stołu" ograniczenie stosowania pestycydów w krajach Unii o 50 proc. do 2030 roku, ograniczenie stosowania nawozów o co najmniej 20 proc. i ograniczenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych o 50 proc.