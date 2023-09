Zobaczyła sarnę i gwałtownie zahamowała. Auto dachowało, kierująca w szpitalu

Kierująca autem osobowym, by uniknąć zderzenia z sarną, gwałtownie zahamowała na drodze w miejscowości Wilamowice na Mazowszu. Kobieta straciła panowanie nad samochodem, który dachował i uderzył w kamienie. 35-latka trafiła do szpitala.

Jak przekazała w komunikacie rzeczniczka płońskiej policji komisarz Kinga Drężek-Zmysłowska, do zdarzenia doszło we wtorek, około godziny 13.

Samochód dachował w przydrożnym rowie

- Niedaleko miejscowości Wilamowice w gminie Dzierzążnia dachował osobowy hyundai. Z relacji kierującej samochodem 35-latki wynika, że gdy jechała drogą w kierunku Płońska, nagle od strony pola kukurydzy wybiegła sarna. By uniknąć zderzenia ze zwierzęciem, kobieta wykonała nagły manewr i hamowała - opisała policjantka. I dodała: - Doprowadziło to do utraty panowania nad autem. Hyundai dachował w przydrożnym rowie i uderzył w stertę kamieni. 35-latka, która podróżowała autem sama, została zabrana przez załogę karetki pogotowia do szpitala.