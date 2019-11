Most zamknięty dla samochodów. Strażacy i policjanci będą... biegać

Most w Wierzbicy już zamknięty. Mieszkańcy okolic Serocka muszą nadrabiać wiele kilometrów albo przeprawę pokonywać pieszo. Służby zapewniają, że po dwóch stronach mostu zostawiły wozy. Jak będzie trzeba to... pobiegną.

Co z interwencją służb?

O remoncie pisaliśmy już na tvnwarszawa.pl . Latem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg i wybrała wykonawcę. Nieco później mieszkańcy okolicznych miejscowości dowiedzieli się, że prace będą wiązały się z całkowitym zamknięciem mostu dla ruchu kołowego. Od tego czasu czekali na oficjalną informację, kiedy zaczną się utrudnienia. Stało się to dziś.

Utrudnień jest całkiem sporo, bo najbliższa przeprawa przez Narew znajduje się w oddalonym o ponad 20 kilometrów na północ Pułtusku. Problem mają mieszkańcy dojeżdżający do pracy, szkół, lekarza, sklepu czy urzędu. Osoby mieszkające po wschodniej stronie Narwi, które podróżują do Warszawy, mogą wybrać trasę przez Wyszków, ale to również blisko 30 dodatkowych kilometrów w jedną stronę.