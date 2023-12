Ciężarówka uderzyła w bariery, potem przewróciła się na bok. Utrudnienia na S2

Zablokowane są lewe pasy w obu kierunkach. Tworzą się korki od Opaczy do miejsca kolizji (kierunek do A2) oraz od Konotopy do miejsca kolizji (w stronę krajowej "siódemki"). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szacuje, że utrudnienia mogą potrwać do godziny 11.