Frezowanie w Wilanowie i prace na torach w Śródmieściu. Weekend z utrudnieniami

Jak przekazała rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka, od piątku od godziny 22.00 do poniedziałku do godz. 4.00 zwężona do jednego pasa w każdym kierunku będzie ulica Przyczółkowa w rejonie skrzyżowania z Vogla. Zamknięte będą również wloty w Vogla i Branickiego.