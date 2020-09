Wymiana rozjazdów na Młocinach, frezowanie na Białołęce. Weekend z utrudnieniami

W najbliższy weekend tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli Metro Młociny, a na Berensona rozpocznie się remont nawierzchni. Prace drogowe szykują się też na ulicach Platynowej i Instalatorów. Z utrudnieniami będą musieli liczyć się kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej.

W weekend, 12-13 września, tramwajarze będą wymieniać rozjazdy na pętli Młociny, po których składy wjeżdżają na węzeł. Jak podała rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza Karolina Gałecka, konieczne jest całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego. - W czasie prac zawieszone zostanie kursowanie składów linii 2 i 13 . Na Tarchomin dojadą za to wszystkie ruszające ze Służewca tramwaje linii 17 . Połowa składów skończy trasę na pętli Tarchomin Kościelny, a połowa na pętli Nowodwory - poinformowała.

Pasażerowie będą mogli też skorzystać z autobusów zastępczych linii Z-2 i Z33 , które co siedem i pół minuty będą jeździły na trasach:

Z-2 : METRO MŁOCINY – al. Wittek – most Skłodowskiej-Curie – al. Kuklińskiego – Myśliborska – Światowida – NOWODWORY, Z33 : METRO MŁOCINY – Nocznickiego – Wólczyńska – al. Reymonta – Broniewskiego – PARK OLSZYNA.

Prace na Młocinach wpłyną także na kierowców aut. - Od soboty od godziny 0.15 do poniedziałku około godziny 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ulica Zgrupowania AK "Kampinos" na odcinku od alei Wittek do jezdni na tyłach węzła Młociny. Objazd zostanie poprowadzony właśnie tą jezdnią do Nocznickiego - przekazała Gałecka.