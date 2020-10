Weekend bez Wroniej i ronda Czterdziestolatka. Od poniedziałku zmiany wokół budowy POW

W najbliższy weekend kierowców czekają utrudnienia. Drogowcy szykują wymianę nawierzchni na rondzie Czterdziestolatka i na Wroniej. W poniedziałek wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy zamknie skrzyżowanie Żwanowieckiej i Drozdowej.

W kolejnym etapie przebudowy alei Jana Pawła II drogowcy wymienią nawierzchnię na dojazdach do ronda Czterdziestolatka. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia od piątku, 16 października, od godz. 22 do poniedziałku, 19 października, do godz. 4.

Jak informują drogowcy, koncentrują się obecnie na budowie nowego połączenia dla pieszych i rowerzystów, które scali dwa odcinki ulicy Nowogrodzkiej rozcięte obecnie ruchliwą arterią. W weekend będzie trwać wymiana nawierzchni dojazdów do ronda. Frezowanie starej nawierzchni i układanie nowej zostanie przeprowadzone na zachodniej jezdni al. Jana Pawła II na odcinku od Chmielnej do ronda oraz na wschodniej jezdni Chałubińskiego od Nowogrodzkiej do ronda. Oba te fragmenty będą wyłączone z ruchu. Nie będzie można dojechać do ronda i skręcić w prawo lub w lewo w Aleje Jerozolimskie. Zachowany zostanie przejazd estakadami w stronę ronda ONZ i Koszykowej - ruch nad Alejami Jerozolimskimi będzie odbywał się bez utrudnień. Objazdy będą prowadziły do Emilii Plater.

W czasie prac na wschodniej jezdni Chałubińskiego autobusy linii 174, 200, N34, N36 i N86 w kierunku Dworca Centralnego od al. Niepodległości pojadą Chałubińskiego, wiaduktem nad Al. Jerozolimskimi, zawrócą na rondzie ONZ i al. Jana Pawła II dojadą do Dworca Centralnego. Natomiast autobusy linii 109 jadące w kierunku Torwaru od Prostej pojadą Świętokrzyską i Emilii Plater do Al. Jerozolimskich, i dalej swoją trasą. Dla autobusów linii 174 w kierunku pętli Bokserska od Dworca Centralnego będzie obowiązywała trasa biegnąca Emilii Plater i Alejami Jerozolimskimi do trasy podstawowej.

Wymiana nawierzchni na Woli

Jak przekazał urząd miasta, w weekend wyłączona z ruchu zostanie Wronia na odcinku od Grzybowskiej do Chłodnej. "Na ul. Wroniej trwają prace związane z remontem chodników. W weekend wykonawca tych prac wymieni także nawierzchnię jezdni" - podkreślono w komunikacie na ten temat.

W trakcie prac ulica będzie nieprzejezdna. Połączenie z Wronią straci Kotlarska. Na czas utrudnień zamknięty odcinek będzie można objechać Towarową lub Żelazną.

Prace w Wawrze potrwają 10 dni

Z kolei w poniedziałek około 10 zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Żwanowieckiej i Drozdowej. Jak podaje ratusz, przez dziesięć dni wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy będzie prowadził prace związane z przebudową tego skrzyżowania. "W tym czasie dojazd do wiaduktu w ciągu ul. Zabawnej będzie możliwy ulicami Agrestową i Mszańską" - przekazano.

"Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronach: www.infoulice.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulice, natomiast komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego znajdują się na stronie: www.wtp.waw.pl" - dodano.

