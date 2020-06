Trakt Lubelski otwarty po przebudowie

Nowa droga dla rowerów

Wracają autobusy

Od wtorku też wrócą autobusy linii 219, 702 i N72. Ulice Borków i Juhasów będzie obsługiwała linia 219. Dodatkowe kursy będą pomiędzy pętlą Wiatraczna a ulicą Skalnicową w dni powszednie, w godzinach szczytu, czyli od godziny 6 do 9 oraz od 15 do 19 - co 30 minut. Razem z kursami podstawowymi linii - na pełnej trasie do osiedla Aleksandrów, zapewnią częstotliwość co 15 minut na odcinku Wiatraczna – Ośrodek Szkoleniowy.