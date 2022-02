Rozbite auto na polu do disc golfa. "Nie prowadzi tam żadna ulica"

Rozbite subaru stoi w okolicy ulic Lebiodowej oraz Węglarskiej. - To miejsce przeznaczone do gry w disc golfa, do którego nie prowadzi żadna droga - opisuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, który był na miejscu. Jak dodaje, auto ma rozbity przód z lewej strony. - Obok widoczne są ślady dynamicznej jazdy. Na miejscu nie ma kierowcy, są z kolei strażnicy miejscy. Auto jest otwarte - relacjonuje Węgrzynowicz.