Taksówkarze protestują w okolicy lotniska. Są utrudnienia w ruchu

Taksówkarze nie chcą jeździć po "głodowych stawkach"

Taksówkarze, którzy przyszli na czwartkową, ostatnią w tej kadencji sesję Rady Warszawy, domagali się, aby radni zajęli się uchwałą dotyczącą podwyżek stawki przewozowej. Według projektu uchwały, który został złożony do Rady Warszawy, stawka ta miałaby wzrosnąć o złotówkę. W sali obrad Rady Warszawy zebrało się kilkudziesięciu taksówkarzy, spora grupa czekała też przed wejściem do Pałacu Kultury i Nauki, gdzie odbywają się sesje. Zachowywali się spokojnie, przy sobie mieli tabliczki z napisem "taxi" i wizerunkiem monety jednozłotowej.

Głównym żądaniem protestujących jest podniesienie nieaktualizowanej od 22 lat stawki za przejazd kilometra. W taryfie I wynosi ona 3 zł/km. W projekcie uchwały, która została złożona do Rady Warszawy, stawka ta miałaby wzrosnąć o złotówkę. Na poprzednich sesjach radni zdejmowali jednak ten projekt z porządku obrad, argumentując to m.in. brakiem pierwszego czytania projektu na posiedzeniu komisji.

Zaznaczył, że należy też zadać sobie pytanie, kim dla warszawiaków, dla przedsiębiorców jest Rada Warszawy. - To są przedstawiciele, których my, obywatele, wybraliśmy po to, żeby reprezentowali nasze interesy. A oni reprezentują dzisiaj dyscyplinę partyjną, co widać i słychać - powiedział.