Tramwaj na Wilanów. Wiemy, jak zmienią się główne arterie Mokotowa

Budowa linii tramwajowej do Wilanowa to nie tylko tory, które połączą dwie dzielnice, ale również reorganizacja układu drogowego w kilku punktach. W niektórych zmian będzie całkiem sporo. Tramwaje Warszawskie pokazały kilkanaście map, które szczegółowo pokazują, jak będzie wyglądać okolica realizowanej inwestycji. Na planach widać, w których miejscach znajdą się przystanki, jak zmieni się organizacja ruchu, a także, gdzie zostaną posadzone nowe drzewa i krzewy.

Skrzyżowanie Puławskiej i Goworka

Zmieni się też układ drogowy. Kierowcy jadący od strony Śródmieścia, z Waryńskiego będą mieć do dyspozycji cztery pasy – dwa do jazdy prosto w Puławską oraz dwa do lewoskrętu w Goworka (dotychczas były trzy). Ponadto pojawi się nowe przejście dla pieszych przez Puławską usytuowane po północnej stronie Goworka, które umożliwi dojście do przystanku tramwajowego w kierunku Śródmieścia.