Tragedia na nieoświetlonym przejściu. "Po opadach deszczu doszło do awarii"

"Mieliśmy tego dnia obfite opady deszczu wskutek których doszło do awarii oświetlenia" - tak rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Karolina Gałecka tłumaczy dlaczego przejście dla pieszych, na którym doszło w piątek do tragedii, było nieoświetlone.

- 31 stycznia mieliśmy obfite opady deszczu wskutek których doszło do awarii oświetlenia na odcinku od Krasińskiego do Elbląskiej. Mówimy tutaj o całym ciągu ulicy Broniewskiego, nie tylko o doświetlonym przejściu - wyjaśniła Gałecka. - Sukcesywnie wymieniamy przestarzałe oświetlenie, ale są jeszcze miejsca, gdzie tego nie zrobiliśmy. Na Broniewskiego oświetlenie jest z lat 70. Zarówno słupy, oprawy jak i okablowanie podziemne wymagają modernizacji. Opady dostały się do skrzynki zasilającej i doszło do zwarcia jednego obwodu zasilającego - doprecyzowała.