Kolejny dzień protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. "To jest wojna"

Na Żoliborzu znów zebrały się osoby niezadowolone z czwartkowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Na miejsce skierowane bardzo duże siły policyjne, ulica Mickiewicza jest zablokowana. - "To jest wojna", to jest hasło tej manifestacji na dzisiaj - opisuje reporterka TVN24.

To drugi wieczór z rzędu, kiedy niezadowoleni z decyzji Trybunału Konstytucyjnego wychodzą na ulice. Przypomnijmy: w czwartek TK orzekł, że przepisy dopuszczające aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu są niezgodne z konstytucją.

Na miejscu jest reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. - Zebrało się tutaj bardzo dużo ludzi - zarówno manifestujących, jak i policjantów, którzy co chwilę przypominają przez megafony, że jest stan pandemii i grupowanie się jest zabronione. Ludzie raczej nie zachowują dystansu - opisuje nasz reporter. Jak zaznacza, ulica Mickiewicza została wyłączona z ruchu zarówno kołowego, jak i szynowego.

- "To jest wojna", to jest hasło tej manifestacji na dzisiaj. Jeśli miałabym ocenić, ilu jest ludzi na placu Wilsona, to tam ruch był dzisiaj zdecydowanie większy niż zazwyczaj. Na pewno zebrało się tu już kilkaset ludzi - opisuje z kolei reporterka TVN24 Maja Wójcikowska.