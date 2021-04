Awaria poważniejsza, niż się wydawało. Ratusz zwołuje sztab kryzysowy

Woda z uszkodzonego kanału rzeki Rudawki wycieka od piątku. We wtorek służby sprawdzały, czy zagraża podmyciem ulicy Broniewskiego. Możliwe, że trzeba ją będzie zamknąć dla ruchu.

Piątkowa awaria w rejonie ulicy Izabelli na Żoliborzu okazała się poważniejsza, niż się początkowo wydawało. Pisaliśmy wtedy, że w rejonie, gdzie prowadzone są prace przy podziemnym przewiercie, doszło do wycieku wody, najprawdopodobniej z uszkodzonej rury. Jak relacjonował nasz reporter, w sąsiedztwie trasy S8 utworzyło się jezioro .

Służby na Broniewskiego

We wtorek wieczorem na miejscu znów pojawiły się służby. Pracownicy wodociągów schodzili do studzienki usytuowanej na jezdni ulicy Broniewskiego. Wstrzymany był ruch. Działaniom asystowali pracownicy miejskiego Biura Zarządzania Kryzysowego. Na miejscu pojawił się też wiceprezydent Michał Olszewski.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, betonowy kanał został przewiercony na wylot, z obu stron. Woda cały czas się wydostaje. Na to, jak poważne będę skutki awarii, wpływ będzie miała przede wszystkim pogoda, a konkretnie opady.

"Studzienka zasypana świeżym piaskiem"

Przed południem do sprawy oficjalnie odniósł się wiceprezydent Olszewski. Zdementował informację o podmytych torach tramwajowych, która pojawiła się we wtorek wieczorem. - Zrobiliśmy kontrolę torowiska. Tory są bezpieczne. W tym miejscu pogotowie tramwajowe dokonało korekty. Według naszej wiedzy to nie jest związane z awarią - powiedział.