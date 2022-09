Uroczystości, protesty, dożynki i imprezy sportowe. Mnóstwo zmian na ulicach od piątku aż do środy

Szereg wydarzeń i uroczystości w stolicy będzie się wiązał z utrudnieniami zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców samochodów. Od piątku 9 września do środy 14 września z ruchu wyłączone zostaną niektóre ulice, a nawet parkingi. Pojazdy komunikacji miejskiej poruszać się będą objazdami.

Od piątku do środy odbędą się dwa zgromadzenia publiczne, festiwal muzyczny na Lotnisku Bemowo, rolkowy "Rajd do Pęcic" czy "Onkobieg". Zaplanowane są także Dożynki Prezydenckie w Belwederze, uroczystości wojskowe na placu Piłsudskiego oraz uroczystość na placu Teatralnym. To podczas tych trzech uroczystości dla samochodów zostanie wprowadzony także zakaz zatrzymywania się w pobliżu tych wydarzeń wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Zgromadzenie publiczne w piątek, 9 września

W piątek, 9 września, o godz. 8.00 uczestnicy zgromadzenia publicznego zbiorą się przed gmachem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie). Stamtąd około godz. 11.00 rozpoczną przemarsz ulicami: Al. Ujazdowskie, Bagatela, pl. Unii Lubelskiej, al. Szucha, Al. Ujazdowskie, Piękna, Wiejska, pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście na pl. Zamkowy. Następnie Krakowskim Przedmieściem wrócą przed pomnik Adama Mickiewicza, po drodze zatrzymując się nieopodal skweru Hoovera i kościoła św. Anny. Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godz. 15.00.

W przypadku braku możliwości przejazdu, autobusy linii numer 106, 107, 109, 111, 116, 118, 127, 128, 131, 155, 159, 166, 167, 168, 175, 178, 180, 222, 503, 518 mogą być kierowane na trasy objazdowe, przebiegające najbliższymi ulicami.

Festiwal muzyczny na Lotnisku Bemowo, 9 i 10 września

W piątek i sobotę, 9 i 10 września, na Lotnisku Bemowo odbędzie się festiwal ON AIR. Choć wydarzenie odbywać się będzie na terenie zamkniętym, to policja, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom chcącym dotrzeć na koncerty, może zdecydować o zamknięciu ul. Piastów Śląskich (od ul. Powstańców Śląskich do Żołnierzy Wyklętych). Wówczas na objazd ul. Powstańców Śląskich mogą zostać skierowane autobusy linii 171 i 220.

Po zakończeniu koncertów, w nocy z 9 na 10 i z 10 na 11 września, policjanci mogą zdecydować o zamknięciu dla ruchu ulic Piastów Śląskich oraz Powstańców Śląskich (od Wrocławskiej do Maczka). Wówczas na trasy objazdowe kierowane będą autobusy linii nocnych N01 i N43. Dodatkowo uruchomiona zostanie linia 942 kursująca z przystanku Wrocławska, ulicą Powstańców Śląskich do Metra Bemowo. Na trasę wyjadą również dodatkowe pociągi drugiej linii metra (M2).

Zgromadzenie publiczne w sobotę, 10 września

Na placu Poli Negri w sobotę, 10 września, o godz. 11.00 rozpocznie się zgromadzenie publiczne. Jego uczestnicy przejdą następnie trasą: Chmielna, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, pl. Zamkowy, Świętojańska, Rynek Starego Miasta. Następnie wrócą Świętojańską na pl. Zamkowy, by zakończyć swój przemarsz przy pomniku Adama Mickiewicza. Zakończenie zgromadzenia planowane jest ok. godz. 16.00.

Jeżeli wystąpią trudności w przejeździe, to autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 będą kursowały objazdami.

Rolkowy "Rajd do Pęcic" w sobotę, 10 września

Rolkarze – na swój sportowy sposób – uczczą czyn zbrojny części IV Obwodu Armii Krajowej Ochota, który miał miejsce 2 sierpnia 1944 roku pod miejscowością Pęcice. W sobotę, 10 września, odbędzie się "3. Rajd do Pęcic".

Uczestnicy wydarzenia organizowanego przez Warszawski Hufiec Harcerzy "Zawrat" Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów m.in. przy współudziale Dzielnicy Ochota spotkają się o godz. 11.30 w parku Szczęśliwieckim. Stamtąd o godz. 12.00 wyruszą na 23-kilometrową trasę poprowadzoną ulicami: Drawską, Śmigłowca, Al. Jerozolimskimi, Popularną, Chrobrego, Ryżową, Dzieci Warszawy, Kościuszki, Cierlicką, Lalki, Jagiełły, Warszawską do granic miasta. Uczestnicy dotrą tam około godz. 13.00, a do mety rajdu w Pęcicach około godz. 14.30.

W przypadku braku możliwości przejazdu, autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego będą kierowane na trasy objazdowe.

Dożynki Prezydenckie w Belwederze, 10 i 11 września

Tegoroczne obchody Dożynek Prezydenckich odbędą się w sobotę i niedzielę, 10 i 11 września, w Rezydencji Prezydenta RP Belweder. W tych dniach na skwerze Giedroycia (przy pomniku Piłsudskiego) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Dodatkowo, w związku z uroczystościami zaplanowanymi na niedzielę, w godz. 10.00-16.00, zamknięty zostanie odcinek Al. Ujazdowskich i ul. Belwederskiej między pl. Na Rozdrożu a skrzyżowaniem z ulicami Gagarina i Spacerową. W tym czasie autobusy linii 100, 116, 131, 167, 168, 180, 503 pojadą objazdem (w obu kierunkach) przez pl. Unii Lubelskiej, a w przypadku linii 166 ulicami Gagarina i Czerniakowską.

"Onkobieg" na Ursynowie w niedzielę, 11 września

W Warszawie odbędzie się kolejna edycja charytatywnej imprezy biegowej dla pacjentów onkologicznych i profilaktyki zdrowotnej – "Onkobieg". W niedzielę, 11 września, na terenie Narodowego Instytutu Onkologii oraz na ul. Roentgena odbędą się piknik i zmagania sportowe.

W związku z wydarzeniem od około godz. 10.30 do 12.00 zamknięty zostanie fragment ul. Roentgena, na odcinku od ul. Pileckiego do Makolągwy. Z ruchu całkowicie wyłączona będzie jezdnia wschodnia, natomiast na zachodniej ruch będzie mógł odbywać się w jednym kierunku.

W czasie wyłączenia na objazdy zostaną skierowane autobusy WTP. Linia 179 w kierunku Ursynowa Płn. kursować będzie ul. Pileckiego, a linie 209, 715 i 737 (w kierunku Ursynowa Płd. i Ursynowa Płn.) pojadą ul. Puławską i Romera.

Uroczystości wojskowe na Placu Piłsudskiego we wtorek, 13 września

We wtorek, 13 września, o godz. 8.00 na pl. Piłsudskiego rozpoczną się uroczystości związane z wręczeniem sztandaru wojskowego Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Wówczas dla ruchu zostaną zamknięte ulice:

Królewska (od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia), Wierzbowa (od Senatorskiej do pl. Piłsudskiego), Moliera (od Senatorskiej do pl. Piłsudskiego), pl. Teatralny (od Królewskiej do Wierzbowej), pl. Piłsudskiego, ul. Ossolińskich, Tokarzewskiego-Karaszewicza.

W tym czasie autobusy linii 106, 107, 111, 128 i 175 będą kursowały trasami objazdowymi.

Utrudnienia w rejonie pl. Piłsudskiego zakończą się o godz. 13.30. Tego samego dnia nastąpi jednak ponowne zamknięcie tych ulic. Zostało ono zaplanowane w godz. 18.00-20.30. Wtedy też ponownie zostaną wprowadzone trasy objazdowe dla autobusów WTP.

W związku z uroczystościami zaplanowane zostało także wyłączenie parkowania. Znaki zakazu zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości usunięcia pojazdu na koszt właściciela pojawią się na ulicach:

Królewskiej (od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia), Wierzbowej (od Senatorskiej do pl. Piłsudskiego), pl. Piłsudskiego (obustronnie od Królewskiej do Wierzbowej), Moliera (obustronnie od pl. Piłsudskiego do Senatorskiej), pl. Teatralnym (cały parking), Senatorskiej (południowa strona od Wierzbowej do Moliera), Ossolińskich (obustronnie od Krakowskiego Przedmieścia do pl. Piłsudskiego), Tokarzewskiego-Karaszewicza, Canaletta, na parkingu przed Hotelem Europejskim i przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.

Zakaz parkowania będzie tam obowiązywał od poniedziałku, 12 września, od godz. 8.00 do wtorku, 13 września, do godz. 20.30. Dodatkowo we wtorek, w godz. 9.00-12.00 z parkowania zostanie wyłączona także ul. Długa, na odcinku od ul. Kilińskiego do Miodowej.

Uroczystość na Placu Teatralnym w środę, 14 września

W związku z wydarzeniem na pl. Teatralnym w środę, 14 września, od początku dnia do godz. 14:00 w północno-zachodniej części placu (wzdłuż ul. Senatorskiej) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Autor:mg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl