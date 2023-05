Lazurowa przez miesiąc będzie ulicą jednokierunkową

Zmiany dotyczą odcinka od ulicy Górczewskiej do trasy S8. Od godziny 22 w środę wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, w stronę północną. Zaplanowano objazdy, inaczej pojedzie też komunikacja miejska. Taka organizacja ruchu potrwa około miesiąca. Wprowadzone zmiany umożliwią dokończenie budowy nowej, zachodniej jezdni ulicy Lazurowej.

Przebudowa ulicy Lazurowej pomiędzy ulicą Górczewską a trasą S8 rozpoczęła się kilka miesięcy temu. Zmiany są już widoczne – po zachodniej stronie ulicy budowana jest jezdnia, ścieżka rowerowa i chodnik, na którym trwa układanie nawierzchni z płyt betonowych. Powstaje również oświetlenie drogowe i prowadzone są prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej.

Ruch jednokierunkowy w stronę trasy S8 będzie obowiązywał na przebudowywanym odcinku ulicy Lazurowej przez około jeden miesiąc. Następnie planowane jest wprowadzenie na nowo wybudowanej jezdni zachodniej ruchu jednokierunkowego w stronę południową (od trasy S8 do Górczewskiej).

Droga będzie jednokierunkowa

Aby możliwe było m.in. dokończenie budowy nowej, zachodniej jezdni ulicy Lazurowej, konieczne jest wprowadzenie na drodze ruchu jednokierunkowego. Nastąpi to w środę, 10 maja, po godz. 22.00. Przejazd ulicą Lazurową pomiędzy ulicą Górczewską a trasą S8 możliwy będzie jednym pasem i tylko w stronę północną. Kierowcy jadący od strony Wojskowej Akademii Technicznej na węźle z trasą nie będą mogli pojechać prosto. Dostępne tu dla nich będą dwa pasy do skrętu w lewo oraz dwa do skrętu w prawo.

Liczba i układ pasów na rondzie Radia Wolna Europa nie zmieni się. Po wjeździe z Górczewskiej na wschodnią jezdnię ulicy Lazurowej początkowo dostępne będą dwa pasy ruchu: do jazdy prosto i do skrętu w prawo (wjazd do osiedli). Następnie kierowcy poruszać się będą jednym pasem ruchu do ulicy Narwik. Za skrzyżowaniem droga rozszerzy się do dwóch pasów, aby przed węzłem z trasą S8 wrócić do niezmienionego układu: dwa pasy w prawo, jeden prosto i jeden prosto i lewo.

Wyjazd z ulicy Narwik z obu stron Lazurowej możliwy będzie wyłącznie w stronę alei Obrońców Grodna.

Wprowadzana w środę zmiana w organizacji ruchu umożliwi zamknięcie i rozbiórkę zachodniej jezdni ulicy Lazurowej w rejonie skrzyżowań z trasą S8 i ulicą Górczewską. Następnie rozpoczną się w tych miejscach prace związane z budową kolejnych odcinków nowej jezdni zachodniej, a także: kanalizacji deszczowej, chodników, ścieżek rowerowych i pasa dzielącego wraz z zawrotkami. Dokończona zostanie również budowa oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Narwik.

Budowę można objechać

Objazd prowadzonej budowy został wytyczony łącznicą trasy S8 do ulicy Warszawskiej i Górczewskiej. Pojadą tędy kierowcy z Bielan oraz Żoliborza i Woli. Nadjeżdżający od strony alei Prymasa Tysiąclecia lub Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ulicą Lazurową będą mogli skręcić w prawo, pojechać prosto lub prosto i w lewo (po jednym pasie w każdej relacji). Po skręcie w lewo będą mogli wyłącznie zawrócić – nie będzie możliwości wjazdu na ulicę Lazurową w stronę ulicy Górczewskiej.

Ominąć budowę i dojechać do ulicy Górczewskiej można kierując się na trasę S8 i aleję Prymasa Tysiąclecia lub do ulicy Dywizjonu 303 i Powstańców Śląskich.

Objazd ulicy Lazurowej UM Warszawy

Komunikacja miejska na objazdach

W związku ze zmienioną organizacją ruchu linie autobusowe 149, 167 oraz N45 będą kursowały objazdem: aleją Obrońców Grodna (łącznica trasy S8), ulicą Warszawską i Górczewską.

Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku Narwik 01. Uruchomiony zostanie natomiast przystanek zastępczy Narwik 51 w istniejącej zatoce przystankowej na objeździe w alei Obrońców Grodna.

Rozwiązania dla kierowców, pieszych i rowerzystów

Po przebudowie ulica Lazurowa od ulicy Górczewskiej do trasy S8 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dla pieszych powstaną obustronne chodniki. Rozwiązania dla ruchu rowerowego po stronie wschodniej pojawią się między ulicą Górczewską a ulicą Narwik, a po stronie zachodniej wzdłuż całego przebudowywanego odcinka ulicy. Będą to ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Na skrzyżowaniu z ulicą Narwik znajdzie się przejście dla pieszych i przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Rozbudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne i wybudowane przystanki autobusowe.

W ramach inwestycji posadzonych zostanie 95 drzew. Pojawią się także nowe krzewy, byliny oraz trawniki.

Droga ma być gotowa w listopadzie. Wykonawcą prac jest firma SKANSKA.

Rozbudowa ulicy Lazurowej od ulicy Górczewskiej do alei Obrońców Grodna (Trasa S8) stanowi zakończenie budowy ciągu drogowego biegnącego przez dzielnice Ursus, Włochy i Bemowo – pomiędzy południową a zachodnią częścią obwodnicy Warszawy. Droga powstawała etapami. Jako pierwszy w 2013 roku wybudowany został odcinek od Alej Jerozolimskich do ulicy Chrościckiego. Następnie prace toczyły się na odcinku od ulicy Chrościckiego do ulicy Połczyńskiej, który był gotowy w 2015 roku. Obecnie droga od Alej Jerozolimskich do ulicy Połczyńskiej to aleja 4 czerwca 1989 r. W 2016 roku. do ruchu oddany został pierwszy przebudowany odcinek ulicy Lazurowej – od ulicy Połczyńskiej do ulicy Sterniczej, a dwa lata później ulica była gotowa na odcinku od ulicy Sterniczej do ulicy Górczewskiej.

Chełmska i Dolna w korkach Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Autor:mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl