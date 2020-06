Otwierają wiadukt nad POW w Wawrze. Zmiany na Patriotów

Południowa Obwodnica Warszawy

Południowa Obwodnica Warszawy zepnie ze sobą odcinki autostrady A2. Pracę trwają od węzła Puławska do węzła Lubelska. Przez Ursynów trasa będzie biegła tunelem pod linią metra. Po minięciu Wilanowa, kierowcy wjadą na most, a potem odcinkiem wawerskim dojadą właśnie do węzła Lubelska. Droga będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, każda po 14,5 metra szerokości, a także ścieżki pieszo-rowerowe po obu stronach. Sam most docelowo będzie mieć półtora kilometra długości i 46 metrów szerokości.