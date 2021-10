Miejsca parkingowe i ścieżki rowerowe zamiast dwóch pasów ruchu. Drogowcy zmieniają ulicę Mickiewicza

Zmiany na ulicy Mickiewicza. Pomiędzy Potocką a placem Wilsona wyznaczono nową przestrzeń do parkowania i jednokierunkowe pasy dla rowerzystów. Kierowcy będą natomiast mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Drogowcy wdrażają nową organizację ruchu w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania na Żoliborzu.

W połowie listopada 121 ulic Żoliborza objętych zostanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego . Oznacza to, że na każdej z nich drogowcy muszą wprowadzić zmiany w organizacji ruchu. Są miejsca, gdzie wraz z malowaniem nowych miejsc parkingowych wdrażane są dodatkowe nowe rozwiązania.

Tak jest między innymi na ulicy Mickiewicza, która metamorfozę przechodzi na dwóch odcinkach. Od placu Wilsona do generała Zajączka pasy postojowe na jezdni zostały wyznaczone po zachodniej stronie ulicy. W ten sposób powstało kilkanaście nowych miejsc postojowych.

Bardziej odczuwalne zmiany wdrażane są na odcinku od Potockiej do placu Wilsona. Miejsca postojowe są tam wyznaczane z uszanowaniem dotychczasowego sposobu parkowania. Kierowcy pozostawiali tu auta po prawej stronie jezdni, na jednym z dwóch pasów ruchu. Zarząd Dróg Miejskich zaznacza, że taką opcję po obu stronach ulicy dawały istniejące znaki.

Teraz się to zmieni, bo miejsca postojowe objęte SPPN muszą spełniać określone wymagania dotyczące ich szerokości. Drogowcy muszą oznaczyć je znakami poziomymi i pionowymi. W tym celu zajęli część prawych pasów jezdni, gdzie wytyczone zostały miejsca do parkowania równoległego. Jednocześnie na całej długości odcinka zachowane zostały istniejące pojedyncze zatoki do parkowania skośnego.