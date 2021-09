Buspas na środek, rowery do krawężnika. Będą zmiany na moście Poniatowskiego

W praktyce rowerzyści wolą jeździć buspasem, choć i to nie jest rozwiązanie bezpieczne. - Tam nie da się utworzyć pasa dla rowerów, bo nie ma na to miejsca. Jest pas dla kierowców, buspas, a potem bardzo wąski chodnik, po którym rowerzyści nie mogą jeździć. Dlatego lepiej ten buspas przenieść, żeby i kierowcy i rowerzyści mogli jeździć przy krawędzi chodnika - wyjaśnia Dybalski.

Zastrzega jednocześnie, że i tak jest to działanie tylko doraźne: - Ta główna płyta mostu musi zostać przebudowana. Mamy zachętę od konserwatora zabytków, ale to wymaga kilkudziesięciu milionów złotych. Mamy nadzieję, że Rada Warszawy znajdzie pieniądze na ten cel.

Trzy tysiące wykroczeń w tydzień

W połowie września drogowcy zaczęli uruchamiać pierwsze fotoradary na moście Poniatowskiego. Z danych gromadzonych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego wynika, że od momentu ich uruchomienia, zarejestrowały one łącznie około trzech tysięcy naruszeń . - Ze wstępnych analiz wynika, że 150 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość co najmniej dwa razy. Jest również przypadek przekroczenia tym samym pojazdem dozwolonej prędkości sześć razy - mówiła w ubiegłą środę rzeczniczka GITD Monika Niżniak.

Happening na moście

W połowie września rowerzyści zorganizowali happening poświęcony właśnie kwestii bezpieczeństwa na moście Poanitowskiego . "Presja kierowców jadących za rowerzystami i autobusy wyprzedzające ich prawym pasem nie należą ani do rzeczy przyjemnych, ani do bezpiecznych" - wskazywał organizator akcji, autor bloga roweroWAWA. "Po przebudowie w latach 60. ubiegłego wieku za panowania Władysława Gomułki most przestał być miejscem przyjemnym, stał się zaś niepotrzebnie trasą tranzytową przez centrum Warszawy" - zaznaczał.

Ze względu na natężenie ruchu wielu rowerzystów na Moście Poniatowskiego wybiera chodnik, po którym prawo do poruszania się jednośladami mają wyłącznie opiekunowie z dziećmi do 10. roku życia. Jazda chodnikiem - choć wydaje się bezpieczniejsza niż jezdnią - również nie należy do najwygodniejszych, bo zwęża się on znacząco w rejonie wieżyc. W 2018 roku w takim miejscu zginęła 17-letnia rowerzystka. Zdaniem prokuratury dziewczyna upadła na jezdnię, wprost pod koła nadjeżdżającego auta, podczas wyprzedzania pieszej. Straciła równowagę, bo rower zaczepił o sweter zdejmowany przez idącą obok kobietę.