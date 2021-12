Rondo Praw Kobiet na sesji rady miasta. Sama zmiana "w jakimś bliżej nieokreślonym czasie"

Nawet jeśli petycja zostanie przyjęta, nie oznacza to jednak jeszcze zmiany samej nazwy. - Jeśli (rada - red.) ją przyjmie, będzie to oznaczało tylko tyle, że w jakimś bliżej nieokreślonym czasie powinna zająć się projektem uchwały lub jakimiś działaniami zmierzającymi do zmiany nazwy ronda Dmowskiego na rondo Praw Kobiet. Przyjęcie tej petycji nie oznacza automatycznie, że nazwa ronda zostanie zmieniona, ani nie wskazuje Radzie konkretnych terminów na podjęcie działań zmierzających do zmiany nazwy. Oznacza to, że Rada Warszawy chce dalej procedować nad treściami w niej zawartymi - precyzuje Potapowicz.