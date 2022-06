Zeskanowali 150 kilometrów stołecznych ulic

Kamera umieszczona na dachu hyundaia zarejestrowała w trójwymiarze cały obraz ulic, robiąc co pięć metrów zdjęcia. Jak informuje w komunikacie ZDM, oczekiwany przez drogowców "street view" został właśnie przeniesiony do specjalnej przeglądarki. Po jej uruchomieniu pokazuje się mapa Warszawy, na której zaznaczone są zeskanowane odcinki ulic. Oznaczono je dwoma kolorami. Barwą zieloną - ulice sfotografowane miesiąc temu. Z kolei odcinki zaznaczone na czerwono były skanowane w 2013 roku, a ich obraz został udostępniony dodatkowo, dla porównania zmian, które zaszły w ciągu 9 lat.

Mapa, widok ulicy i pole 3D

Obraz znajdujący się w przeglądarce jest podzielony na trzy części: mapa, widok ulicy oraz pole 3D. "Widok ulicy to z pozoru klasyczny street view. Przedstawia zeskanowaną drogę z oznaczonymi na zielono miejscami, w których kamera robiła zdjęcia. Kursorem jest natomiast zielona tarcza, która pokazuje się po kliknięciu na dany obiekt w pasie drogowym, np. na latarnię czy krawężnik. Po najechaniu na ten obiekt tarcza przykleja się do niego, częściowo przybierając jego kształt. To ważne, bo pozwala na dokładne pomiary wysokości i pionu np. słupa oświetleniowego. Jeśli jest on przekrzywiony, kursor nam to pokazuje" - wyjaśnia ZDM.