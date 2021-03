Nie naprawią porządnie studzienki na S8, bo jest za duży ruch. "Sytuacja będzie się powtarzać"

W ubiegłym tygodniu na trasie S8 doszło do awarii studzienki, która skutecznie zatamowała ruch na wiele godzin. To nie pierwsza taka sytuacja w tym miejscu. I nie ostatnia, czego drogowcy nawet nie ukrywają. - Z uwagi na to, iż studzienka zlokalizowana jest w śladzie kół, niestety sytuacja będzie się powtarzać - mówi ich przedstawicielka.

Tylko doraźna naprawa

Przedstawicielka drogowców poinformowała, że do awarii dochodzi ze względu na duże natężenie ruchu oraz umiejscowienie studzienki - w śladzie kół. - Pęka pierścień studzienki wraz z posadowieniem go w podłożu. Pomimo zastosowania pierścieni o najwyższej wytrzymałości oraz zastosowaniu uszczelniaczy ulega on uszkodzeniu - tłumaczy Tarnowska. Najeżdżające na studzienkę koła powodują drgania, które niszczą posadowienie pierścienia w podłożu, co w konsekwencji powoduje uszkodzenie całej podstawy włazu.