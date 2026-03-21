Aleje Jerozolimskie w rejonie Dworca Zachodniego

Zarząd Dróg Miejskich poinformował o otwarciu ofert na remonty ośmiu stołecznych ulic. Drogowcy będą pracować w kilku dzielnicach. Wskazali, że od tego momentu "ruszyła wiosenna machina remontowa".

Śródmieście i Mokotów

Najwięcej zmian zaplanowali na ul. Szwoleżerów w Śródmieściu. Do remontu zgłosiło się tam osiem firm. Najniższa oferta wyniosła nieco ponad 4 mln zł, a najwyższa – 6 mln zł. "Remont przejdzie tu jezdnia oraz chodnik po południowej stronie drogi między ulicami Czerniakowską a Myśliwiecką. Zajmiemy się też przystankiem 'Szwoleżerów' 04 oraz zatokami postojowymi, których przybędzie. Wybudujemy także azyl na przejściu dla pieszych w rejonie ul. 29 Listopada" - przekazał ZDM.

Frezarki pojawią się też na ul. Madalińskiego. Ta mokotowska ulica przejdzie wymianę nawierzchni między ul. Puławską a Al. Niepodległości. Na chodnikach po obu stronach ulicy kostkę zastąpią betonowe płyty, wyremontowane zostaną także przystanki i miejsca postojowe. Takie same prace drogowcy zaplanowali też na ul. Koszykowej, Chałubińskiego a Lindleya. Oferty na remont ul. Madalińskiego złożyło sześć firm (od niecałych 8,7 mln zł do ponad 11 mln zł), tyle samo zgłosiło się do prac przy ul. Koszykowej (od nieco ponad 4 mln zł do niemal 5,5 mln zł).

Praga Południe i Żoliborz

Nowy asfalt zyska również jezdnia na ul. Szaserów. Roboty obejmą odcinek od ul. Makowskiej do przystanku "Garwolińska" 01. "Wymienimy także nawierzchnię wszystkich przystanków na tym odcinku ulicy - peronów i zatok autobusowych - a także miejsc postojowych po południowej stronie ulicy między ulicami Garwolińską a Wspólną Drogą. Pojawiło się siedem ofert, najniższa to kwota niemal 7,5 mln zł, a najwyższa - ponad 10 mln zł" - wskazuje ZDM.

Prac remontowych muszą spodziewać się również mieszkańcy Żoliborza. Na ul. Krajewskiego i fragmencie ul. Zajączka. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni oraz chodników na odcinku od budynku przy Krajewskiego 2 do ul. Śmiałej. Zgłosiło się siedem firm, najniższa oferta to niecałe 3 mln zł, najwyższa - prawie 4 mln zł.

Na Grochowie samochody i piesi po nowej nawierzchni będą poruszać się również na ul. Spalinowej między Grenadierów a Turbinową. Wpłynęło sześć ofert, od ponad 650 tys. zł do ponad 970 tys. zł.

Ochota i Rembertów

Plany remontowe objęły także Aleje Jerozolimskie, które przejdą frezowanie między Placem Zawiszy a Sokołowskiego "Grzymały". To samo tyczy się całej Alei Sztandarów - od ul. Chruściela "Montera" do ul. Czwartaków w Rembertowie. Chętnych do prac w Alejach Jerozolimskich jest pięć firm, najniższa oferta, którą otrzymał ZDM, to niecałe 3,5 mln zł, a najwyższa - ponad 7 mln zł. Aleję Sztandardów chce wyremontować sześć podmiotów, najniższa oferta to niecałe 3 mln zł, a najwyższa - ponad 3,6 mln zł.

Drogowcy wskazali, że tegoroczny plan minimum to remont 40 kilometrów dróg, co stanowi około 5 procent całej sieci. zarządzanej przez ZDM.

Opracował Dariusz Gałązka /tok